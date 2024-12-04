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Днепр - Металлист: вспомните стартовые составы команд в скандальном матче УПЛ 2013/14? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

Кого было вспомнить сложнее всего?

Днепр - Металлист: вспомните стартовые составы команд в скандальном матче УПЛ 2013/14? Квиз от UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Ровно 11 лет назад, 4 декабря 2013, был доигран один из самых скандальных матчей в истории нашего футбола. 6 октября того года в матче 12-го тура УПЛ 2013/14 "Днепр" дома принимал "Металлист". После первого тайма хозяева вели 2:1, однако после перерыва футболисты на поле не вернулись: на "Днепр-Арене" исчез свет. Ходило много разговоров о судьбе этого матча, в конце концов было принято решение его доиграть почти через два месяца. Тогда харьковчане сумели завоевать ничью – 2:2.

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Сегодня мы вам предлагаем вспомнить стартовые составы "Днепра" и "Металлиста" в том матче УПЛ 2013/14. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

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