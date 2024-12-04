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УПЛ назвала лучших игрока и тренера 15-го тура

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УПЛ назвала лучших игрока и тренера 15-го тура

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 15-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.

Лучшим тренером 15-го тура признали Василия Кобина ("Ингулец"), который одержал сенсационную победу над "Ворсклой" (3:0). В топ-3 тренеров также вошли Юрий Вернидуб ("Кривбасс") и Олег Шандрук ("Верес").

А лучшим игроком тура назвали автора хет-трика в матче "Кривбасса" и "Полесья" - Егора Твердохлеба (3:1). В топ-5 игроков также вошли Петар Мичин ("Заря"), Луан ("Верес"), Алексей Паламарчук ("Ингулец") и Роман Дидык ("Рух").

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В общем эксперты вспоминали 20 футболистов и 7 тренеров на звание героев 15-го тура, а также 60 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Александр Сапутин ("Заря"), Иван Пахолюк ("Колос"), Илир Красничи ("Колос"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Андрей Цуриков ("Колос"), Александр Пятов ("Ингулец"), Владимир Бражко ("Динамо"), Артур Микитишин ("Кривбасс"), Даниил Алефиренко ("Колос").

Фото - УПЛ

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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