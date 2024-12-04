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"Все ребята хотят доказать". Мартынюк рассказал о задаче Александрии на сезон
Команда намерена двигаться от матча к матчу
Фото: ФК Олександрія
Защитник "Александрии" Александр Мартынюк рассказал о задачах перед клубом в нынешнем сезоне УПЛ.
"Речи конкретно о чемпионстве нет, но все ребята хотят доказать, что можем и надо стараться в каждой игре и идти к цели. Хочется написать историю клуба", - сказал Мартынюк изданию Sport-express.ua.
Сейчас команда Руслана Ротаня имеет 36 очков и делит первое место в таблице с киевским "Динамо". Киевляне опережают "горожан" лишь по дополнительным показателям.
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Источник:Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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