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"Все ребята хотят доказать". Мартынюк рассказал о задаче Александрии на сезон

Премьер-лига

Команда намерена двигаться от матча к матчу

"Все ребята хотят доказать". Мартынюк рассказал о задаче Александрии на сезон

Фото: ФК Олександрія

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Защитник "Александрии" Александр Мартынюк рассказал о задачах перед клубом в нынешнем сезоне УПЛ.

"Речи конкретно о чемпионстве нет, но все ребята хотят доказать, что можем и надо стараться в каждой игре и идти к цели. Хочется написать историю клуба", - сказал Мартынюк изданию Sport-express.ua.

Сейчас команда Руслана Ротаня имеет 36 очков и делит первое место в таблице с киевским "Динамо". Киевляне опережают "горожан" лишь по дополнительным показателям.

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ФК Александрия Александр Мартынюк
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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