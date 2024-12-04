"Все ребята хотят доказать". Мартынюк рассказал о задаче Александрии на сезон

Защитник "Александрии" Александр Мартынюк рассказал о задачах перед клубом в нынешнем сезоне УПЛ.

"Речи конкретно о чемпионстве нет, но все ребята хотят доказать, что можем и надо стараться в каждой игре и идти к цели. Хочется написать историю клуба", - сказал Мартынюк изданию Sport-express.ua.

Сейчас команда Руслана Ротаня имеет 36 очков и делит первое место в таблице с киевским "Динамо". Киевляне опережают "горожан" лишь по дополнительным показателям.