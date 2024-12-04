Бывший тренер Черноморца – о матче с Александрией: Рефери строго придерживался правил. А игрокам нужно себя сдерживать

Экснаставник "Борисфена", донецкого "Металлурга", "Прикарпатья" и "Черноморца" Степан Матвиив в интервью корреспонденту UA-Футбол поделился впечатлениями о событиях 15-го тура украинской Премьер-лиги.

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– В первом же матче тура, "Ворскла" – "Ингулец", произошла сенсация: полтавская команда уступила аутсайдеру в родных стенах 0:3...

– Как сказал Юрий Максимов: "Это, наверное, был не наш день". Гол на 19-й секунде матча в исполнении молодого футболиста гостей Ивана Лосенко, как и второй гол через тринадцать минут, немного "Ворсклу" надломил. Хотя это не должно быть поводом для опускания рук полтавских футболистов. Но повторюсь: он их надломил. Считаю, что это заслуженная победа "Ингульца".

- В поединке ЛНЗ – "Верес" снова приятно удивила команда Олега Шандрука, сумевшая одержать победу на чужом поле – 2:1. Зато черкащане все чаще разочаровывают своих поклонников.

- В последнее время в ЛНЗ что-то происходит с результатами. Хотя по игре я бы этого не сказал. А вот "Верес" можно похвалить – команда уже десять туров не знает горечи поражений. В плане организации игры ровенские футболисты прогрессируют.

– После длительной раскачки наконец-то стал регулярно приобретать очки "Кривбасс". Снова, как и в предыдущем туре, криворожцы одержали победу – на этот раз дома над "Полесьем" – 3:1. Все закономерно?

– Да, заслуженная победа. Юрий Николаевич (главный тренер "Кривбасса" Вернидуб – прим. ред.) разложил соперника, как говорят, по полочкам, сделал коррективы – и это позволило "Кривбассу" тактически грамотно переиграть "Полесье". Еще хочу сказать за хет-трик Егора Твердохлеба. Как-то Юрий Вернидуб сказал, что любого футболиста, желающего пойти в европейский клуб, он не будет задерживать, ведь есть игроки, которые всегда готовы заменить выбывших. И Твердохлеб – один из них.

- Киевское дерби между "Левым берегом" и "Оболонью" завершилось боевой ничьей, 1:1. Этот результат по игре?

– Да. Для каждой из команд очень важно было одержать в этом поединке победу. Но это как раз тот случай, когда оба соперника заслужили на ничью. Так оно и вышло. Из ситуации в турнирной таблице видно, что одна киевская команда другую далеко не отпускает. Противостояние продолжается и дальше. Эта ничья стала выгоднее для "Левого берега".

- А еще для "Ингульца", имеющего всего на одно очко меньше, чем "Левый берег" и "Оболонь"...

– Да, конечно. После выигрыша в Полтаве у команды из Петрово стало 9 очков, а у "Левого берега" и "Оболони" после ничьей между ними - по 10. Если бы один из этих двух соперников одержал победу, то вырвался бы вперед, набрав 12 пунктов. А так ситуация внизу таблицы немного выровнялась и стала интригующей. Итак, борьба за место под солнцем (а я имею в виду возможность удалиться от зоны "вылета" и переходных игр) обостряется. Это лишний раз подтверждает тот факт, что сейчас любая команда может отобрать очки как у конкурента, так и у лидера.

- В зону переходных игр неожиданно опустился "Черноморец", потерпевший четыре поражения подряд. В отчетном туре он в скандальном матче уступил на выезде "Александрии" 0:3.

- Я думаю, что на итоговый результат этой встречи повлияло удаление двух ключевых игроков из состава "моряков" – Ивана Петряка и капитана команды Богдана Бутко. Это одна из нескольких причин, и она самая весомая. Зная о том, что оба футболиста опытны и понимая их эмоции, могу сказать, что удаления были заслуженными. Это мое субъективное мнение. Несмотря на послужной список команд и уровень турниров, в которых оба играли в период своей карьеры, ничто не дает им права получать красные карточки и тем самым подводить свой коллектив. Ведь если бы судья никак не отреагировал, то уже в следующем туре могла бы произойти такая же ситуация. И могло бы получиться так, что одним игрокам арбитры прощают, а другим – нет. Но ведь не следует забывать, что в футболе существуют определенные правила, которые нужно строго соблюдать. Этим рефери александрийского матча и руководствовался. Но несмотря на вышесказанное, мне очень жаль ребят из "Черноморца" - команды, в которой я провел шесть лет своей тренерской карьеры. Понимаю, что Петряк и Бутко переживали за результат, но их эмоции должны применяться к игре, а не к арбитру. Надо было себя сдерживать.

– Не обошлось в туре и без сенсаций. Киевское "Динамо" потеряло очки в Коваливке, сыграв вничью, 1:1, с "Колосом", а "Шахтер" с таким же счетом завершил игру на условно своем поле во Львове с "Рухом"…

– Начну с матча "Колос" – "Динамо". Столичная команда после такой игры в Лиге Европы еще не пришла в себя. Была ротация состава, которая, по моему мнению, динамовцам ничем не помогла. А вот "Колос", как и "Верес", сейчас прогрессирует. Видимо, коваливцы нашли слабинку в действиях "Динамо" и смогли забить мяч. И хотя во втором тайме у киевской команды было несколько возможностей для того, чтобы поразить ворота соперника, но "Колос" сыграл очень организованно. Более того, хозяева поля еще и забили мяч, который не был засчитан из-за положения "вне игры". В этом поединке "Динамо" потеряло очки, и такая потеря в борьбе за чемпионство может оказаться очень ощутимой. Что касается матча "Шахтер" – "Рух", то как сказал главный тренер львовской команды Виталий Пономарев, в ходе игры с его подопечными горняки сохраняли счет. И действительно было так. "Рух" забил классный мяч с подключением Алексея Сыча, прострелом на Евгения Пастуха, его пропуском и завершающим ударом Романа Дидыка. Комбинация была очень динамичной, все выполнялось в одно касание. Это было очень классно. Гол этот стал для "Руха" очень важным, а комбинация показательна.

- Завершал 15-й тур поединок "Заря" - "Карпаты", в котором волевую победу одержала луганская команда - 2:1. Как вам такой результат?

– Обе команды показали хороший футбол. "Карпаты" – молодая команда, с которой работает молодой тренер. Впрочем, так же, как и в "Заре". И кто что бы ни говорил, но оба коллектива на правильном пути. "Карпаты" демонстрируют на данный момент такой футбол, который соответствует их месту в турнирной таблице. "Заря" победила просто, показав настоящий характер. Это действительно "мужики". Луганчане это доказали в игре с львовянами. Отмечу, что прогресс у этих команд есть. Но для того, чтобы рассчитывать на высокие достижения, нужно время и терпение.