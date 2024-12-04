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Матч лидеров УПЛ. Александрия и Динамо огласили составы на очную игру

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Стартовые составы команд

Матч лидеров УПЛ. Александрия и Динамо огласили составы на очную игру

Фото: ФК Олександрія

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"Александрия" примет на своем поле "Динамо" в рамках перенесенного матча 1-го тура УПЛ. Наставники обеих команд огласили стартовые составы на игру.

"Александрия": Ермаков, Кравченко, Калюжный, Ковалец, Филиппов, Мишнев, Беляев, Мартынюк, Кампос, Шабанов, Беззера,

Запасные: Макаренко, Костышин, Кулаков, Логинов, Ващенко, Скорко, Копына, Козак, Шостак, Малько, Погорелый, Шевченко.

"Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Бражко, Волошин, Ванат, Кабаев, Тымчик, Буяльский, Михавко, Михайленко,

Запасные: Нещерет, Моргун, Дячук, Рубчинский, Андриевский, Караваев, Малыш, Саленко, Герреро, Биловар, Дубинчак, Брагару.

Матч начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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