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Матч лидеров УПЛ. Александрия и Динамо огласили составы на очную игру
Стартовые составы команд
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" примет на своем поле "Динамо" в рамках перенесенного матча 1-го тура УПЛ. Наставники обеих команд огласили стартовые составы на игру.
"Александрия": Ермаков, Кравченко, Калюжный, Ковалец, Филиппов, Мишнев, Беляев, Мартынюк, Кампос, Шабанов, Беззера,
Запасные: Макаренко, Костышин, Кулаков, Логинов, Ващенко, Скорко, Копына, Козак, Шостак, Малько, Погорелый, Шевченко.
"Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Бражко, Волошин, Ванат, Кабаев, Тымчик, Буяльский, Михавко, Михайленко,
Запасные: Нещерет, Моргун, Дячук, Рубчинский, Андриевский, Караваев, Малыш, Саленко, Герреро, Биловар, Дубинчак, Брагару.
Матч начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.
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