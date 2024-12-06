Черноморец - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В Одессе встретятся четвертая и тринадцатая команда нынешнего сезона УПЛ. Похоже, что шансов на положительный результат у хозяев немного, но надеемся на конкурентный футбол.

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В прошлом туре "Черноморец" разгромно уступил "Александрию" - 0:3. Эта игра была скандальной из-за удаления Петряка и Бутко. "Кривбасс" дома благодаря хет-трику Твердохлеба обыграл "Полесье" – 3:1.

Матч состоится в субботу, 7 декабря. Начало – в 15:30. Прямую трансляцию можно будет просмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports.