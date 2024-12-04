Легионер Вереса рассказал, как реагирует на воздушные тревоги в Украине

Черногорский нападающий "Вереса" Марко Мрвальевич поделился впечатлениями о первом году своих выступлений в чемпионате Украины.

"Сначала было тяжело, потому что когда я приехал в январе было очень холодно, я впервые встретил такой холод. Когда я приехал, было минус 20 градусов – в Черногории никогда не бывает так холодно. На тренировках пришлось привыкать, дышать этим воздухом. Через несколько дней мы поехали в Турцию на тренировку, и когда мы вернулись в Украину, погода была лучше, и я потихоньку привык ко всему.

Что больше всего меня удивило? Вы знаете, как в новостях пишут всякие вещи о том, что это очень опасно и тому подобное. Но, когда я приехал, я увидел, что это не совсем так. Сначала мне было страшно, когда срабатывали сирены, но я быстро привык. Люди здесь очень хорошие. Многие украинские туристы приезжают в Черногорию на отдых, поэтому я примерно имел представление о менталитете этого народа", – поделился Мрвальевич.

Напомним, Мрвальевич стал игроком "Вереса" в январе 2024 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 ассист.