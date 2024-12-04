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Легионер Вереса рассказал, как реагирует на воздушные тревоги в Украине
Марко Мрвалевич рассказал о жизни в Украине
Фото: УПЛ
Черногорский нападающий "Вереса" Марко Мрвальевич поделился впечатлениями о первом году своих выступлений в чемпионате Украины.
"Сначала было тяжело, потому что когда я приехал в январе было очень холодно, я впервые встретил такой холод. Когда я приехал, было минус 20 градусов – в Черногории никогда не бывает так холодно. На тренировках пришлось привыкать, дышать этим воздухом.
Через несколько дней мы поехали в Турцию на тренировку, и когда мы вернулись в Украину, погода была лучше, и я потихоньку привык ко всему.
Что больше всего меня удивило? Вы знаете, как в новостях пишут всякие вещи о том, что это очень опасно и тому подобное. Но, когда я приехал, я увидел, что это не совсем так.
Сначала мне было страшно, когда срабатывали сирены, но я быстро привык. Люди здесь очень хорошие. Многие украинские туристы приезжают в Черногорию на отдых, поэтому я примерно имел представление о менталитете этого народа", – поделился Мрвальевич.
Напомним, Мрвальевич стал игроком "Вереса" в январе 2024 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
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