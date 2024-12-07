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Ингулец - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ингулец - Заря : Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ингулец - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Зоря

Новина українською

Непростое испытание ожидает аутсайдера УПЛ, ведь играть придется против луганской "Зари". Смогут ли подопечные Кобина удивить украинское футбольное сообщество и отобрать очки у луганчан?

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В понедельник "Заря" в волевом стиле одержала сверхважную победу над "Карпатами (2:1). Победу подопечным Бартуловича принес дубль Мичина. "Ингулец" в прошлом туре впервые в сезоне выиграл и сделал это очень уверенно. Подопечные Кобина на выезде разгромили "Ворсклу"- 3:0.

Матч состоится в воскресенье, 8 декабря. Начало – в 13:00. Прямую трансляцию можно будет просмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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