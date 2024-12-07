Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ингулец - Заря : Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Зоря
Непростое испытание ожидает аутсайдера УПЛ, ведь играть придется против луганской "Зари". Смогут ли подопечные Кобина удивить украинское футбольное сообщество и отобрать очки у луганчан?
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
В понедельник "Заря" в волевом стиле одержала сверхважную победу над "Карпатами (2:1). Победу подопечным Бартуловича принес дубль Мичина. "Ингулец" в прошлом туре впервые в сезоне выиграл и сделал это очень уверенно. Подопечные Кобина на выезде разгромили "Ворсклу"- 3:0.
Матч состоится в воскресенье, 8 декабря. Начало – в 13:00. Прямую трансляцию можно будет просмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от
Популярное сейчас
- Вторая партия истребителей F-16 от Дании уже прибыла в Украину – Зеленский
- Россияне ночью атаковали 14 ударными дронами. Силы ПВО сбили половину. Куда делись остальные БПЛА?
- Федорчук: Подопечные Ротаня разочаровали. У динамовцев очень короткая скамейка запасных
- Защитник Динамо уходит из клуба: известно, где он может продолжить карьеру
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку