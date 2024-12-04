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УПЛ. Александрия – Динамо 0:0. Ничья в пользу Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

Игра, которую невозможно было пропустить

УПЛ. Александрия – Динамо 0:0. Ничья в пользу Шахтера

Фото: ФК Олександрія

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Александрии сыграли перенесенный матч первого тура УПЛ, в котором местная команда принимала "Динамо". Обе команды набрали по 36 очков и только по дополнительным показателям киевляне опережали "Александрию". Безусловно, этот матч все ждали с нетерпением.

В 15-м туре "Александрия" в скандальном матче разгромила "Черноморец" (3:0), а "Динамо" не смогло удержать победу над "Колосом" – 1:1. Таким образом, киевляне потеряли единоличное лидерство. У хозяев по сравнению с прошлым матчем произошла всего одна замена. Вернулся в стартовый состав Калюжный, заменивший Ващенко. У "Динамо" замен было больше. С первых минут сегодня вышли: Вивчаренко, Михайленко, Попов, Кабаев и Ванат.

С первых минут хозяева взяли мяч под свой контроль. Подопечные Ротаня играли с позиции силы, но до голевых моментов дело не доходило. Опасно было после розыгрыша углового, но Ковалец не смог попасть в створ ворот. Киевляне ответили своей атакой, когда с острого угла мимо ворот пробил Ванат. Следует отметить очень качественную игру "Александрии" в защите. Хозяева играли максимально организованно и не давали соперникам свободные зоны для своих атак. Как и ожидалось, моментов до перерыва было немного, ведь футболисты обеих команд понимали цену ошибки.

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Футболистам обеих команд до перерыва не хватало скорости и нестандартных действий в заключительной трети поля. Возможно, качество газона было не лучшим, но как для зимы условия были неплохими. 0:0 - закономерный результат после первой половины встречи. Борьбы было много, но не моментов. Подопечные Ротаня играли интереснее, а вот киевляне кажется, что просто хотели, прежде всего, не пропустить.

В начале второго тайма мог забивать Буяльский, но его удар парировал Ермаков. Голкипер "Александрии" сам себе создал проблему, но смог реабилитироваться. Характер игры не изменился, было заметно, что рисковать никто не хочет. Больше хотела победить "Александрия", а киевляне неприятно удивляли своей пассивностью. Это действительно игра команда, которая хочет выиграть УПЛ?

УПЛ. Александрия – Динамо 0:0. Ничья в пользу Шахтера - изображение 2

На 60-й минуте после быстрой атаки из выгодной позиции пробивал Ковалец, но его удар заблокировал Попов. Защитник в этом эпизоде ​​спас киевлян от существенных проблем. Через несколько минут уже повезло гостям, когда Безерра пробивал в дальний угол, но не попал. Против организованного соперника киевляне ничего не могли создать.

В итоге игра так и завершилась вничью. Обе команды набрали по 37 очков и единоличного лидера в УПЛ пока нет.

Vbet Лига. Первый тур

"Александрия" - "Динамо" 0:0

"Александрия": Ермаков – Кравченко (Скорко, 89), Кампос, Шабанов, Мартынюк – Калюжный, Ковалец (Костышын, 64), Мышнев (Шостак, 75), Безерра, Беляев (Козак, 64), Филиппов (Кулаков, 75)

"Динамо": Бущан – Вивчаренко, Михавко, Попов, Тимчик – Михайленко (Рубчинский, 90), Бражко, Кабаев (Кабаев, 67), Буяльский, Волошин – Ванат

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1 голосов
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
04.12.2024 в 18:57
суддя сподобався. давав грати
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Комментарии 29
жека-киев (биг виладж)
04.12.2024 в 18:57
суддя сподобався. давав грати
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0
0
oda1979 (Запорожье)
04.12.2024 в 18:10
Ну ничья как бы в пользу Кривбасса. Кроты тут каким боком?
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1
4
fanatSD (донецк)
04.12.2024 в 18:12
на дурке тебе помогут.там ты точно станешь чемпионом.
Ответить
5
0
avatar
Prach13 (Дрогобич)
04.12.2024 в 18:18
А я так зрозумів що ти там вже проходив реабілітацію!
 
0
4
fanatSD (донецк)
04.12.2024 в 18:24
после тебя prash13.верить что кривбасс или александрия станут чемпионом может только .....в прошлом чемпионате кривбасс был в более выгодном положении и чем закончил?
 
3
1
Kondor (Веселе)
04.12.2024 в 18:25
Prach(ПРАХ-Це те,що від покійника залишається?
 
3
1
tekutiev (донецк,Украина)
04.12.2024 в 18:29
твой дружок жажа исходит дерьмом на футбол юа.ждёт там победы ротаня в чемпионате.пора вам обоим вызывать санитаров
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2
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dmitpan88 (Krivoy Rog)
04.12.2024 в 18:09
Бущану надо срочно поработать над точностью ударов, не считал но минимум 5 раз отдал мяч сопернику...
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1
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Геродот (Винница)
04.12.2024 в 18:08
Было много борьбы и мало Футбола. Хотя Александрия все же в атаке выглядела активнее и интереснее, особенно в первом тайме. Динамо в этом плане выглядело слабее - всего 3 удара в створ ворот за всю игру. Чувствовалось отсутствие Шапаренко. Ванат постоянно был на голодном пайке. Понятно, что на обе команды давил результат, ведь победитель матча становился единоличным лидером. Поэтому команды больше заботились о том, чтобы не пропустить, чем забить. Можно согласиться с автором обзора матча, что эта ничья в определенной степени в пользу Шахтера. И не потеряй они из-за своей же дурости 2 очка в игре с Рухом, отрыв от лидеров был бы еще более комфортным. Тем более, что в следующем матче Динамо и Александрия встречаются снова. И победа одной из этих команд даст возможность Шахтеру в случае победы над Ворсклой сократить разрыв с проигравшей командой до 3 очков. Только если Шахтер опять не начудит, что уже было не раз.
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1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2024 в 18:06
Михавко до речі зіграв відносно непогано
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1
0
жека-киев (биг виладж)
04.12.2024 в 18:54
ага, 2 обрізки. повезло шо не привіз
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0
0
tolina-ystas (Краматорск)
04.12.2024 в 17:55
Ротань не правильно настроил команду.Когда играешь с Динамо не нужно бить по воротам, а нужно бить туда где стоит Михавко.Он подправит туда куда надо.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2024 в 17:53
Не розумію чому цю гру не можна було перенести на квітень чи травень?
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1
1
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Spokoyno (Київ)
04.12.2024 в 17:49
Сталося те що і передбачав! Господарям не вистачило майстерності, а гостям "свіжих ніг"! До того ніхто не хотів помирати тобто пропускати!
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жека-киев (биг виладж)
04.12.2024 в 18:53
Динамо як на мене, ше і енергічніш бігали. 2й тайм так точно. А майстерності, там порівно. Без Ярмоленко, Піхальонка, Шапаренко, Динамо не має переваги в класі. Хіба шо Попова виділю - класний гравець коли здоровий.
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JudgeDredd (Київ)
04.12.2024 в 17:46
А хто замість Кабаєва вийшов (бо гру не бачив)? А то з опублікованих складів виходить, що він сам себе себе замінив.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2024 в 17:50
Караваєв
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bera012 (Днепр)
04.12.2024 в 17:34
Не знаю как кому но по этой игре мне хозяева сильнее киевлян...
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Spokoyno (Київ)
04.12.2024 в 17:56
Утім два дивовижних сейви були за Єрмаковим Бущан залишився без яскравих стрибків!
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haymov18 (Днепр )
04.12.2024 в 17:30
Алексы были более быстрее чем киев, но несмотря на это Динамо все таки смогло удержать ничью...
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vlotko (Броди)
04.12.2024 в 17:32
Так було в І таймі у ІІ - навпаки.
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жека-киев (биг виладж)
04.12.2024 в 17:30
Сподобалась, хіба шо динаміка матчу.Рахунок по грі. Такі ігри втягуються за рахунок класу, але класних гравців на полі було мало. Михайленко роздивився, -це молодий Шепелев, блідо. Вже б краще Андрієвського випустив, той хоть удар має. Ванат - .банат. Ні створити ні реалізувати - забиває, якшо є година часу і ніхто не заважає. Хіба шо бігає добре. Попов красавчик, дай Бог здоров'я. Вівчаренко не погано. Кабаєв першийтайм добре. Інші, або посередньо або погано.
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0
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vlotko (Броди)
04.12.2024 в 17:34
Андрієвський травмований.
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жека-киев (биг виладж)
04.12.2024 в 17:38
В запасі був
 
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oleg.m.3972 (Харьков)
04.12.2024 в 17:29
Шикарно! Обе команды порадовали всех болельщиков Шахтёра. Надеюсь в следующем матче на такой же результат. Шахтёр, если ты завтра не воспользуешься таким подарком, то всё... Суши вёсла - ты не чемпион...
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vlotko (Броди)
04.12.2024 в 17:37
Матч буде цікавим, Максимов програв Інгульцю, так буде старатися показати, що це була випадковість.
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6
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Просто Квашин (Харків)
04.12.2024 в 17:49
Х@Й тобі на рило сєпар кончений ! Шлюхи хай переживають, як третє місце втримати...
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5
tekutiev (донецк,Украина)
04.12.2024 в 18:00
ты уже получал х@ем по рылу вонючая дырявая затычка и после этого исчезал и не гавкал здесь.так что лучше прикуси язык.шлхи это твоя помойка динамл
 
4
1
tekutiev (донецк,Украина)
04.12.2024 в 17:26
в пользу шахтёра?не факт что .....пушич сможет воспользоваться этим.сколько раз уже шахтёр упускал победу выигрывая по ходу матча
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