УПЛ. Александрия – Динамо 0:0. Ничья в пользу Шахтера

В Александрии сыграли перенесенный матч первого тура УПЛ, в котором местная команда принимала "Динамо". Обе команды набрали по 36 очков и только по дополнительным показателям киевляне опережали "Александрию". Безусловно, этот матч все ждали с нетерпением.

В 15-м туре "Александрия" в скандальном матче разгромила "Черноморец" (3:0), а "Динамо" не смогло удержать победу над "Колосом" – 1:1. Таким образом, киевляне потеряли единоличное лидерство. У хозяев по сравнению с прошлым матчем произошла всего одна замена. Вернулся в стартовый состав Калюжный, заменивший Ващенко. У "Динамо" замен было больше. С первых минут сегодня вышли: Вивчаренко, Михайленко, Попов, Кабаев и Ванат.

С первых минут хозяева взяли мяч под свой контроль. Подопечные Ротаня играли с позиции силы, но до голевых моментов дело не доходило. Опасно было после розыгрыша углового, но Ковалец не смог попасть в створ ворот. Киевляне ответили своей атакой, когда с острого угла мимо ворот пробил Ванат. Следует отметить очень качественную игру "Александрии" в защите. Хозяева играли максимально организованно и не давали соперникам свободные зоны для своих атак. Как и ожидалось, моментов до перерыва было немного, ведь футболисты обеих команд понимали цену ошибки.

Футболистам обеих команд до перерыва не хватало скорости и нестандартных действий в заключительной трети поля. Возможно, качество газона было не лучшим, но как для зимы условия были неплохими. 0:0 - закономерный результат после первой половины встречи. Борьбы было много, но не моментов. Подопечные Ротаня играли интереснее, а вот киевляне кажется, что просто хотели, прежде всего, не пропустить.

В начале второго тайма мог забивать Буяльский, но его удар парировал Ермаков. Голкипер "Александрии" сам себе создал проблему, но смог реабилитироваться. Характер игры не изменился, было заметно, что рисковать никто не хочет. Больше хотела победить "Александрия", а киевляне неприятно удивляли своей пассивностью. Это действительно игра команда, которая хочет выиграть УПЛ?

На 60-й минуте после быстрой атаки из выгодной позиции пробивал Ковалец, но его удар заблокировал Попов. Защитник в этом эпизоде ​​спас киевлян от существенных проблем. Через несколько минут уже повезло гостям, когда Безерра пробивал в дальний угол, но не попал. Против организованного соперника киевляне ничего не могли создать.

В итоге игра так и завершилась вничью. Обе команды набрали по 37 очков и единоличного лидера в УПЛ пока нет.

Vbet Лига. Первый тур

"Александрия" - "Динамо" 0:0

"Александрия": Ермаков – Кравченко (Скорко, 89), Кампос, Шабанов, Мартынюк – Калюжный, Ковалец (Костышын, 64), Мышнев (Шостак, 75), Безерра, Беляев (Козак, 64), Филиппов (Кулаков, 75)

"Динамо": Бущан – Вивчаренко, Михавко, Попов, Тимчик – Михайленко (Рубчинский, 90), Бражко, Кабаев (Кабаев, 67), Буяльский, Волошин – Ванат