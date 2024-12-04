Португальский легионер Александрии: Украинцы очень устойчивы к войне. Я могу быть таким же

Защитник "Александрии" Мигел Кампуш рассказал об адаптации к украинскому чемпионату и стране в целом.

"Этот год - это был невероятный опыт - в первую очередь из-за ситуации в стране. Я не знал, чего мне ожидать, но впоследствии понял, что люди здесь очень приятные и добрые, они принимали меня очень тепло.

Я чувствовал себя прекрасно и чувствовал, что в конце концов это чрезвычайно удивительный опыт, потому что нужно было адаптироваться к военной обстановке.

У меня никогда не было такого, чтобы игру останавливали посреди матча, или что-то такого плана. Но это действительно поучительный опыт, и он действительно незабываемый.

К клубу адаптация прошла достаточно легко, потому что ребята из Бразилии помогали мне понять, как проходит повседневная жизнь, а украинцы встретили меня очень гостеприимно.

К украинскому языку я до сих пор адаптируюсь. Я знаю несколько слов, я немножко понял, что ты сказала на украинском. Конечно, не все, но я думаю, что через год смогу говорить на украинском свободно.

Выводы, которые я сделал, это то, что украинский народ очень устойчив к ситуации в стране, и даже в трудные времена ты можешь играть в футбол и заниматься делом, которое любишь.

Футбол для меня с приездом в Украину стал намного мощнее и требует от меня много разных навыков, поэтому я много развиваюсь как игрок и как личность.

Напомним, Кампуш перешёл в "Александрию" из хорватского "Редеша" в 2021-м году.