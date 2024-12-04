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Португальский легионер Александрии: Украинцы очень устойчивы к войне. Я могу быть таким же
Мигел доволен своим выбором
ФК Олександрія
Защитник "Александрии" Мигел Кампуш рассказал об адаптации к украинскому чемпионату и стране в целом. "Этот год - это был невероятный опыт - в первую очередь из-за ситуации в стране. Я не знал, чего мне ожидать, но впоследствии понял, что люди здесь очень приятные и добрые, они принимали меня очень тепло. Я чувствовал себя прекрасно и чувствовал, что в конце концов это чрезвычайно удивительный опыт, потому что нужно было адаптироваться к военной обстановке. У меня никогда не было такого, чтобы игру останавливали посреди матча, или что-то такого плана. Но это действительно поучительный опыт, и он действительно незабываемый. К клубу адаптация прошла достаточно легко, потому что ребята из Бразилии помогали мне понять, как проходит повседневная жизнь, а украинцы встретили меня очень гостеприимно. К украинскому языку я до сих пор адаптируюсь. Я знаю несколько слов, я немножко понял, что ты сказала на украинском. Конечно, не все, но я думаю, что через год смогу говорить на украинском свободно. Выводы, которые я сделал, это то, что украинский народ очень устойчив к ситуации в стране, и даже в трудные времена ты можешь играть в футбол и заниматься делом, которое любишь. Футбол для меня с приездом в Украину стал намного мощнее и требует от меня много разных навыков, поэтому я много развиваюсь как игрок и как личность. Напомним, Кампуш перешёл в "Александрию" из хорватского "Редеша" в 2021-м году.
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