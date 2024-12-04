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Два игрока Динамо начали тренировки в общей группе команды
Кадровая ситуация в команде
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Директор медиадепартамента "Динамо" Андрей Шахов поделился кадровыми новостями накануне перенесенного матча 1-го тура УПЛ против "Александрии".
"Из кадровых моментов, у нас те же потери. Не будет сегодня играть Александр Пихаленок, Владимир Шепелев, однако они вчера оба уже начали тренировки в общей группе. Потенциально, если они будут готовы, то они могут выйти на поле уже в следующем матче. Это будет зависеть от решения главного тренера "Динамо" Александра Шовковского.
Андрей Ярмоленко продолжает восстановление от травмы ахилла. К сожалению, в этом году, видимо, мы уже его на поле не увидим. Поэтому будем ждать на сборах возвращения легенды "Динамо" Киев", - сказал Шахов в эфире УПЛ ТВ.
Стоит отметить, что сегодняшнюю игру пропускает и Николай Шапаренко. Ранее сообщалось, что у Николая простуда.
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