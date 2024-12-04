Два игрока Динамо начали тренировки в общей группе команды

Директор медиадепартамента "Динамо" Андрей Шахов поделился кадровыми новостями накануне перенесенного матча 1-го тура УПЛ против "Александрии".

"Из кадровых моментов, у нас те же потери. Не будет сегодня играть Александр Пихаленок, Владимир Шепелев, однако они вчера оба уже начали тренировки в общей группе. Потенциально, если они будут готовы, то они могут выйти на поле уже в следующем матче. Это будет зависеть от решения главного тренера "Динамо" Александра Шовковского.

Андрей Ярмоленко продолжает восстановление от травмы ахилла. К сожалению, в этом году, видимо, мы уже его на поле не увидим. Поэтому будем ждать на сборах возвращения легенды "Динамо" Киев", - сказал Шахов в эфире УПЛ ТВ.