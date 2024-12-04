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Два игрока Динамо начали тренировки в общей группе команды

Премьер-лига

Кадровая ситуация в команде

Два игрока Динамо начали тренировки в общей группе команды

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Директор медиадепартамента "Динамо" Андрей Шахов поделился кадровыми новостями накануне перенесенного матча 1-го тура УПЛ против "Александрии".

"Из кадровых моментов, у нас те же потери. Не будет сегодня играть Александр Пихаленок, Владимир Шепелев, однако они вчера оба уже начали тренировки в общей группе. Потенциально, если они будут готовы, то они могут выйти на поле уже в следующем матче. Это будет зависеть от решения главного тренера "Динамо" Александра Шовковского.

Андрей Ярмоленко продолжает восстановление от травмы ахилла. К сожалению, в этом году, видимо, мы уже его на поле не увидим. Поэтому будем ждать на сборах возвращения легенды "Динамо" Киев", - сказал Шахов в эфире УПЛ ТВ.

Стоит отметить, что сегодняшнюю игру пропускает и Николай Шапаренко. Ранее сообщалось, что у Николая простуда.

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Александр Пихаленок Владимир Шепелев Андрей Шахов
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Источник:
YouTube-канал УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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