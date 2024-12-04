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1-й тур в декабре. Стартовые составы команд на матч Рух - Полесье
Стартовые составы команд
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Сегодня, 4 декабря, состоится перенесенный матч 1-го тура
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
Стартовый состав Александрии: Ледвий, Холод, Слюбик, Дидык, Лях, Сыч, Пастух, Федор, Карабин, Клайвер, Климчук
Запасные: Герета, Ванивский, Роман, Товарницкий, Китела, Подгурский, Семотюк, Квасница, Краснопир, Рунич,
Стартовый состав Полесья: Волынец, Матич, Виале, Михайличенко, Тейлор, Сарапий, Бабенко, Крушинский, Мустафаев, Гуцуляк, Пайшао
Запасные: Венделл, Луифер, Шастал, Назаренко, Макуана, Леднев, Мельниченко, Караман, Кушниренко, Смоляков, Кудрик, Улиганец
Напомним, что UA-Футбол проведет
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