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Защитник Александрии: Лидерство усиливает давление, нужно доказывать, что мы там оказались не зря
Александрия продолжает делить 1-2 места с Динамо
fco.com.ua
Защитник "Александрии" Артем Шабанов перед
– Команда уже привыкла, восприняла тот факт турнирного положения? Или все-таки для вас это еще непривычно? Вы уже чувствуете, как готовятся к вам соперники, что иначе, чем, например, в начале сезона?
– Прежде всего мы не смотрим в турнирную таблицу. Мы хотим отвечать за свою игру, хотим показывать хороший футбол, идти от матча к матчу, а не смотреть на турнирную таблицу. Я считаю, что пока рано смотреть в турнирную таблицу, еще половина сезона впереди.
– Ваша лидерская позиция вместе с "Динамо" – оно где-то моментами может расслаблять или наоборот усиливает какую-то ответственность?
– Я считаю, наоборот: оно усиливает, потому что ты сейчас мы делим, как вы сказали, 1-е место, и нужно доказывать, что мы там оказались не зря, что мы можем там и остаться в дальнейшем.
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