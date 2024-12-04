Защитник Александрии: Лидерство усиливает давление, нужно доказывать, что мы там оказались не зря

Защитник "Александрии" Артем Шабанов перед перенесенным матчем 1-го тура УПЛ с "Динамо" (0:0) высказался о лидерстве обеих команд в турнирной таблице.

– Команда уже привыкла, восприняла тот факт турнирного положения? Или все-таки для вас это еще непривычно? Вы уже чувствуете, как готовятся к вам соперники, что иначе, чем, например, в начале сезона?

– Прежде всего мы не смотрим в турнирную таблицу. Мы хотим отвечать за свою игру, хотим показывать хороший футбол, идти от матча к матчу, а не смотреть на турнирную таблицу. Я считаю, что пока рано смотреть в турнирную таблицу, еще половина сезона впереди.

– Ваша лидерская позиция вместе с "Динамо" – оно где-то моментами может расслаблять или наоборот усиливает какую-то ответственность?

– Я считаю, наоборот: оно усиливает, потому что ты сейчас мы делим, как вы сказали, 1-е место, и нужно доказывать, что мы там оказались не зря, что мы можем там и остаться в дальнейшем.