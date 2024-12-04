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Кампуш: С Ротанем у нас есть четкая идея того, что мы должны делать

Премьер-лига
Обновлено

Португальский легионер горожан рассказал о тренировках Ротаня

Кампуш: С Ротанем у нас есть четкая идея того, что мы должны делать

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Новина українською

Защитник "Александрии" Мигел Кампуш рассказал о тренерских подходах в украинской команде и в "Редуше", где он играл до переезда в Украину.

– За хорватский "Рудеш" ты отыграл полтора сезона и почти год выступаешь в УПЛ. Чем для тебя отличаются подходы к тренировкам в Украине и за границей?

– Я считаю, что это не зависит от страны, а зависит от тренеров. С Русланом Петровичем у нас есть четкая идея того, что мы должны делать на тренировках, и тебе нужно адаптироваться к этому.

В "Рудеше" у нас очень много тренеров, поэтому я никогда не чувствовал, что у нас есть четкое представление о том, как мы должны играть или тренироваться.

Но здесь такая большая разница в том, что мы знаем, что мы должны делать в любой ситуации, потому что тренер объясняет нам. Для меня это самая большая разница.

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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Михаил Черныш
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