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Шовковский: Мы серьезно и разумно отнеслись к матчу с Александрией
Команды разошлись миром 0:0
ФК Динамо
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в эфире УПЛ ТВ подвел итог
"Серьезно отнеслись к матчу, и так и должно быть. Поблагодарил игроков. Понимали, что играем с командой, у которой столько же очков. В целом, результат по игре. Мы ответственно отнеслись к своей игре. Я не хочу вдаваться в детали, но мы понимали, как нужно играть. Разумно отнеслись к матчу.
Почему я не выпустил на замену Брагару и Герреро? Я решил, что по игре не было смысла выпускать этих игроков и что-то менять. А мы уже готовимся к следующему матчу. Мы понимаем, что завершился только первый круг, а не чемпионат", – сказал Шовковский.
Напомним, что уже 8 декабря в Киеве команды проведут матч 16-го тура.
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