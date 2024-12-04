Шовковский: Мы серьезно и разумно отнеслись к матчу с Александрией

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в эфире УПЛ ТВ подвел итог перенесенного матча 16-го тура УПЛ с "Александрией" (0:0).

"Серьезно отнеслись к матчу, и так и должно быть. Поблагодарил игроков. Понимали, что играем с командой, у которой столько же очков. В целом, результат по игре. Мы ответственно отнеслись к своей игре. Я не хочу вдаваться в детали, но мы понимали, как нужно играть. Разумно отнеслись к матчу.

Почему я не выпустил на замену Брагару и Герреро? Я решил, что по игре не было смысла выпускать этих игроков и что-то менять. А мы уже готовимся к следующему матчу. Мы понимаем, что завершился только первый круг, а не чемпионат", – сказал Шовковский.