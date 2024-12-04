  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шовковский: Мы серьезно и разумно отнеслись к матчу с Александрией
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шовковский: Мы серьезно и разумно отнеслись к матчу с Александрией

Премьер-лига
Обновлено

Команды разошлись миром 0:0

Шовковский: Мы серьезно и разумно отнеслись к матчу с Александрией

ФК Динамо

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в эфире УПЛ ТВ подвел итог перенесенного матча 16-го тура УПЛ с "Александрией" (0:0).

"Серьезно отнеслись к матчу, и так и должно быть. Поблагодарил игроков. Понимали, что играем с командой, у которой столько же очков. В целом, результат по игре. Мы ответственно отнеслись к своей игре. Я не хочу вдаваться в детали, но мы понимали, как нужно играть. Разумно отнеслись к матчу.

Почему я не выпустил на замену Брагару и Герреро? Я решил, что по игре не было смысла выпускать этих игроков и что-то менять. А мы уже готовимся к следующему матчу. Мы понимаем, что завершился только первый круг, а не чемпионат", – сказал Шовковский.

Напомним, что уже 8 декабря в Киеве команды проведут матч 16-го тура.

По теме
yellow-arrow
Динамо не побеждает 3 матча подряд, но при этом, не пропустило впервые за 13 поединков
yellow-arrow
Ротань: Ребята разочарованы, они хотели большего и играли с Динамо на победу
yellow-arrow
Аккуратность и осторожность. Александрия - Динамо 0:0. Видеообзор матча
Александр Шовковский Динамо (Киев) ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости