Ротань: Ребята разочарованы, они хотели большего и играли с Динамо на победу

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань в эфире УПЛ ТВ подвел итог перенесенного матча 1-го тура УПЛ с "Динамо" (0:0).

— Достаточно боевая и непростая игра. Никто не хотел проигрывать — ни мы, ни "Динамо". Моменты были, хоть и немного. Если бы нам еще полгода назад сказали, что мы сыграем вничью с "Динамо", было бы много фотографий и так далее. А теперь ребята разочарованы, они хотели большего и играли на победу. И это в футболе очень важно. Но сегодня был достойный соперник.

— Чем вы довольны и недовольны?

— Сейчас трудно сказать. Это мы вечером посмотрим, проанализируем. Но плана на игру ребята придерживались. Мы не дали "Динамо" много пространства, потому что они этим хорошо пользуются. Это плюс нашей игры на оборону. Хотелось бы больше в атаке создать, больше ударов нанести и забить. Но в целом считаю, что моей команде нужно сделать комплимент за то, что у них однозначно была жажда победы.

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— Что можете сказать о качестве поля?

— Знаете, для этого времени года это нормальное поле. Мы должны понимать, что сейчас такая погода.