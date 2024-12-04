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Динамо не побеждает 3 матча подряд, но при этом, не пропустило впервые за 13 поединков
Киевляне сыграли 0:0 с Александрией
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" в перенесенном матче 1-го тура
Для киевлян эта игра стала третьей подряд без побед во всех турнирах. До этого было поражение от "Виктории" Пльзень (1:2) в Лиге Европы и ничья с "Колосом" (1:1) в УПЛ.
Также благодаря ничьей с "Александрией" киевляне смогли прервать серию из 12 игр, в которых они пропускали минимум один мяч. Последний раз команда Шовковского не пропускала 29 сентября в игре с "Левым Берегом" (3:0).
Напомним, что после 15 туров "Динамо" и "Александрия" делят 1-2 место в таблице, имея в активе по 37 очков.
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