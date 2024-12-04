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Динамо не побеждает 3 матча подряд, но при этом, не пропустило впервые за 13 поединков

Премьер-лига

Киевляне сыграли 0:0 с Александрией

Динамо не побеждает 3 матча подряд, но при этом, не пропустило впервые за 13 поединков

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Динамо" в перенесенном матче 1-го тура расписало ничью с "Александрией" (0:0).

Для киевлян эта игра стала третьей подряд без побед во всех турнирах. До этого было поражение от "Виктории" Пльзень (1:2) в Лиге Европы и ничья с "Колосом" (1:1) в УПЛ.

Также благодаря ничьей с "Александрией" киевляне смогли прервать серию из 12 игр, в которых они пропускали минимум один мяч. Последний раз команда Шовковского не пропускала 29 сентября в игре с "Левым Берегом" (3:0).

Напомним, что после 15 туров "Динамо" и "Александрия" делят 1-2 место в таблице, имея в активе по 37 очков.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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