УПЛ. Рух - Полесье 1:1. Неярко, но хотя бы результативно

УПЛ. 1 тур

04.12.2024. "Арена Львов" (Львов)

Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

"Рух" - "Полесье" 1:1

"Рух": Ледвий - Сыч, Слюбик, Холод, Лях - Федор (Пидгурский 56), Дидык, Пастух - Карабин (Квасница 85), Климчук (Краснопир 56), Клайвер (Рунич 68)

"Полесье": Волынец - Матич, Сарапий, Виале (Леднев 70) - Михайличенко, Бабенко, Крушинский (Эрнандес 85), Тейлор (Смоляков 46) - Мустафаев (Назаренко 58), Пайшао (Макуана 70), Гуцуляк

Предупреждения: Климчук 31 - Крушинский 73, Бабенко 76, Матич 86

Голы: Карабин 49 - Гуцуляк 82

Этот матч должен был состояться еще в августе. Собственно, для "Руха" и "Полесья" он был бы стартовым в новом сезоне. Однако из-за участия житомирян в еврокубках эту игру пришлось перенести. Сегодня команды подходили к противостоянию не в лучших формах. "Полесье" не побеждало в УПЛ 6 матчей подряд, а "Рух“ с середины сентября не забивал в чемпионате больше одного гола за игру. Спойлер: обе серии продолжились.

Стоит отметить, что "Полесье" начало матч без Назаренко. Когда такое в последний раз было? В принципе, отсутствие Александра сильно ударило на общую игровую картину.

К сожалению, в первом тайме команды болельщиков не порадовали. Такое ощущение, что мы увидели продолжение игры "Александрия" - "Динамо" (0:0), которая завершилась недавно. О чем речь? Конечно о голах и опасных моментах.

Единственное, что можно вспомнить за 45 минут - это удары центрбеков гостей под перекладины. Не слишком тяжело для голкипера, но это уже что-то.

А вот второй тайм начался с гола. Сарапий потерял мяч в центре поля, его подхватил Климчук, отдал кожаного на Карабина, и он уже нанес удар в дальний, правый угол.

Это был переломный эпизод для "Полесья". Житомиряне полностью перехватили инциативу. Отступать было некуда, надо отыгрываться. На поле вышли Назаренко, Леднев и Макуана.

Многочисленные атаки желаемой остроты не приносили. Прострелы, навесы, передачи - все это нейтрализовали соперники. Не хватало креативности, нестандартных действий.

Собственно, благодаря индивидуальному мастерству счет сравнял Гуцуляк. Именно то, что было нужно - взять все в свои ноги и попытаться выдать что-то интересное. Алексей продрался по левому флангу, обыграл всех, кого надо, и каким-то образом прошил вратаря "Руха". 1:1.

Этот гол выводит Гуцуляка на единоличное лидерство в бомбардирской гонке УПЛ. У игрока уже 9 точных ударов и 2 ассиста.

Во Львове зафиксировали ничью. Через 5 дней команды встретятся снова. Теперь уже в рамках 16-го тура, и на поле "Полесья". Нас будет ждать некий ответный матч.