Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Забил 5 из 6 голов команды. Болельщики Кривбасса выбрали лучшего игрока ноября
Ожидаемо
fckryvbas.com
Атакующий полузащитник "
За Твердохлиба проголосовали 62% болельщиков, за Владимира Маханькова и Ивана Дибанго - 13%, Дениса Кузика - 4%, Хрвое Илича - 1%.
Напомним, что Егор в ноябре забил пять из шести голов команды.
Также отметим, чтов октябре 2024 года лучшим футболистом красно-белых фаны признали Даниэля Соса, в сентябре - Александра Драмбаева.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ. Александрия – Динамо 0:0. Ничья в пользу Шахтера
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 1-го тура УПЛ
- Бывший тренер Черноморца – о матче с Александрией: Рефери строго придерживался правил. А игрокам нужно себя сдерживать
- Динамо и Шахтер буксуют, Ингулец шокирует. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Стало известно, кто прокомментирует матч Александрия - Динамо
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000