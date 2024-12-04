Забил 5 из 6 голов команды. Болельщики Кривбасса выбрали лучшего игрока ноября

Атакующий полузащитник " Кривбасса " Егор Твердохлеб был признан лучшим игроком команды в ноябре.

За Твердохлиба проголосовали 62% болельщиков, за Владимира Маханькова и Ивана Дибанго - 13%, Дениса Кузика - 4%, Хрвое Илича - 1%.

Напомним, что Егор в ноябре забил пять из шести голов команды.

Также отметим, чтов октябре 2024 года лучшим футболистом красно-белых фаны признали Даниэля Соса, в сентябре - Александра Драмбаева.