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Забил 5 из 6 голов команды. Болельщики Кривбасса выбрали лучшего игрока ноября

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Забил 5 из 6 голов команды. Болельщики Кривбасса выбрали лучшего игрока ноября

fckryvbas.com

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Атакующий полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб был признан лучшим игроком команды в ноябре.

За Твердохлиба проголосовали 62% болельщиков, за Владимира Маханькова и Ивана Дибанго - 13%, Дениса Кузика - 4%, Хрвое Илича - 1%.

Напомним, что Егор в ноябре забил пять из шести голов команды.

Также отметим, чтов октябре 2024 года лучшим футболистом красно-белых фаны признали Даниэля Соса, в сентябре - Александра Драмбаева.

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Кривбасс (Кривой Рог) Егор Твердохлеб
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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