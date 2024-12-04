Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гости привезли сами. Рух в начале второго тайма открыл счет в матче с Полесьем. ВИДЕО
1:0 в матче
Фото: ФК Рух
В перенесенном матче 1-го тура УПЛ "Рух" принимает "Полесье".
Первый тайм прошел без голов и особо без моментов.
А вот сразу после перерыва, на 49-й минуте, после ошибки гостей на своей половине поля "Рух" организовал быструю атаку, которую замкнул Карабин – 1:0.
Напомним, что
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Александрия – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 1-го тура УПЛ
- Бывший тренер Черноморца – о матче с Александрией: Рефери строго придерживался правил. А игрокам нужно себя сдерживать
- УПЛ. Шахтер - Рух 1:1. Поплатились за сонливость в компенсированное время
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Немецкие войска могут оказаться в Украине. Глава МИД страны назвала условие для этого
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000