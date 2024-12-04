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Гости привезли сами. Рух в начале второго тайма открыл счет в матче с Полесьем. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

1:0 в матче

Гости привезли сами. Рух в начале второго тайма открыл счет в матче с Полесьем. ВИДЕО

Фото: ФК Рух

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В перенесенном матче 1-го тура УПЛ "Рух" принимает "Полесье".

Первый тайм прошел без голов и особо без моментов.

А вот сразу после перерыва, на 49-й минуте, после ошибки гостей на своей половине поля "Рух" организовал быструю атаку, которую замкнул Карабин – 1:0.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Рух" - "Полесье".

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