Гости привезли сами. Рух в начале второго тайма открыл счет в матче с Полесьем. ВИДЕО

В перенесенном матче 1-го тура УПЛ "Рух" принимает "Полесье".

Первый тайм прошел без голов и особо без моментов.

А вот сразу после перерыва, на 49-й минуте, после ошибки гостей на своей половине поля "Рух" организовал быструю атаку, которую замкнул Карабин – 1:0.