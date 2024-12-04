Шовковский: И Барселона, и Реал, и другие теряют очки. От календаря никуда не денешься

Главный тренер "Динамо" ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после выездного матча 1-го тура УПЛ с "Александрией" (0:0).

- Показалось, что играющий во всех матчах Тарас Михавко выглядит наиболее истощенным из всех футболистов.

- Посчитаем, сколько матчей команда сыграла за последнее время. Посчитайте, сколько времени у нас было на восстановление и подготовку к матчам. Мы прекрасно понимали, что за игра нас ждет, равно как и то, что прежде всего будет важно надежно сыграть в обороне. Это нам удалось. Не могу сказать, что у нас были большие проблемы в защите, ведь понимали, как будет играть "Александрия". В общем, могу сказать, что нет команд, которые одинаково прекрасно выступали на всех фронтах, кроме, пожалуй, "Ливерпуля". А остальные – и "Барселона", и "Реал", и другие – теряют очки. От календаря никуда не денешься.

– Показалось, что обе команды устраивала ничья, что риск был сведен к минимуму. Учитывая, что еще один матч с "Александрией" уже через несколько дней, удовлетворил ли вас результат сегодня?

– Мы всегда настраиваемся на победу, но есть определенные обстоятельства, которые могут вносить свои коррективы. Кроме того, нужно смотреть на состояние игроков и календарь матчей. К следующему поединку у нас дополнительный один день – это уже для нас большой плюс, ведь прошлые матчи мы играли через два дня на третий. Безусловно, мы потеряли очки, но вместе с тем наша команда прошла первый круг без поражений – это тоже имеет большое значение для достижения результата.

- Как вообще можете оценить первый круг? Не каждому удается не потерпеть ни одного поражения.

- Еще не время подводить какие-то итоги.

- Несмотря на плотный и насыщенный график, сегодня вы провели только две замены, готовили ли футболистов к тому, что замен будет мало?

- А вы попробуйте подготовить команду за два дня, и не раз, а в течение определенного времени. У нас должен быть день на восстановление, после чего даже нагрузку нельзя давать, потому что это уже предматчевая тренировка.

– Как оцените состояние газона? Казалось, поле было морозным, сказалось ли это на том, что команды создали мало голевых моментов?

- Безусловно, хочется играть на прекрасных полях, при хорошем освещении, на заполненном до отказа стадионе, при поддержке наших болельщиков. Но за окном декабря, мы хорошо знаем наши климатические условия. Могу сказать, что для декабря состояние газона было достаточно хорошим.

– Кого бы вы могли выделить в составе "Александрии"?

- Я слежу не за игроками, а за действиями своей команды, за перемещениями, состоянием футболистов. Никогда не выделял игроков и не буду этого делать. Всегда буду защищать их, требуя от них максимум. Сегодня была достаточно принципиальная, откровенная игра на грани грубости, но этот предел мы не пересекли. Это отлично, по моему мнению, нужно, чтобы в чемпионате Украины было больше таких принципиальных матчей, тогда украинский футбол будет развиваться. Хотя, когда в стране идет война, нужно объективно смотреть на ситуацию.