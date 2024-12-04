Снова Гуцуляк! Невероятный гол Алексея сравнял счет в матче с Рухом. ВИДЕО

В перенесенном матче 1-го тура УПЛ "Рух" принимает "Полесье".

Первый тайм прошел без голов и особо без моментов, а вот после перерыва "Рух" после ошибки гостей организовал быструю атаку, которую замкнул Карабин – 1:0.

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Впрочем, "Полесье" смогли отыграться, и забил снова Гуцуляк. На 82-й минуте Алексей с фланга прошел нескольких защитников, вышел под углом на Ледвия и каким-то чудом смог пропихнуть мяч под ногой кипера – 1:1.

Отметим, что это 9-й гол Гуцуляка в текущем чемпионате и он выходит на первое место в списке бомбардиров УПЛ.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Рух" - "Полесье".