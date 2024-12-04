Гуцуляк вышел на единоличное первое место в гонке бомбардиров УПЛ

В перенесенном матче 1-го тура УПЛ "Рух" принимал "Полесье".

Матч закончился вничью 1:1 , а гол в составе гостей забил Алексей Гуцуляк.

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Отметим, что это 9-й гол хавбека в текущем чемпионате УПЛ и он вышел на единоличное первое место в списке бомбардиров чемпионата.

Второе место занимает полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко (8 мячей).