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Гуцуляк вышел на единоличное первое место в гонке бомбардиров УПЛ
Алексей снова забил
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В перенесенном матче 1-го тура УПЛ "Рух" принимал "Полесье".
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Отметим, что это 9-й гол хавбека в текущем чемпионате УПЛ и он вышел на единоличное первое место в списке бомбардиров чемпионата.
Второе место занимает полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко (8 мячей).
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