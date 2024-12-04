  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гуцуляк вышел на единоличное первое место в гонке бомбардиров УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гуцуляк вышел на единоличное первое место в гонке бомбардиров УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Алексей снова забил

Гуцуляк вышел на единоличное первое место в гонке бомбардиров УПЛ

instagram.com/fcpolissya

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В перенесенном матче 1-го тура УПЛ "Рух" принимал "Полесье".

Матч закончился вничью 1:1, а гол в составе гостей забил Алексей Гуцуляк.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что это 9-й гол хавбека в текущем чемпионате УПЛ и он вышел на единоличное первое место в списке бомбардиров чемпионата.

Второе место занимает полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко (8 мячей).

По теме
yellow-arrow
Забил 5 из 6 голов команды. Болельщики Кривбасса выбрали лучшего игрока ноября
yellow-arrow
Шовковский: И Барселона, и Реал, и другие теряют очки. От календаря никуда не денешься
yellow-arrow
УПЛ. Рух - Полесье 1:1. Неярко, но хотя бы результативно
Полесье (Житомир) Алексей Гуцуляк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости