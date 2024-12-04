Пономарев: Думаю, существенных изменений во втором матче с Полесьем ждать не стоит

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал ничью 1:1 в матче 1-го тура с "Полесьем".

"Мы ожидали сложного матча и он таковым и был. "Полесье" – это сильная команда, которая качественно поработала на трансферном рынке и ставит перед собой высокие цели. Конечно, хотелось победить, учитывая, как складывался этот матч, но все равно я поблагодарил футболистов за эту игру. Индивидуальное мастерство футболистов "Полесья" позволило житомирянам добыть в борьбе ничью.

Мы должны были выигрывать этот матч, но все решила ошибка в обороне. Защитник не может давать сопернику так легко обыгрывать себя. Надо сделать выводы и двигаться дальше. Чемпионат сложный, ведь все команды теряют очки, потому у нас еще все впереди.

Тренерский штаб "Полесья" проанализировал игру "Руха" с "Шахтером", и житомиряне тоже хотели удивить нас. Но для нас это не стало неожиданностью. При счете 1:0 в нашу пользу команда начала играть вторым номером и это также психологический момент. Выигрывая, ребята хотели сохранить этот счет, хотя такой установки не было. Это тоже для них важный опыт.

В общем, я доволен игрой команды и мы не отходим от своих игровых принципов. Конечно, игроки допускали ошибки, но целостная картина устраивала тренерский штаб. , то она играет на хорошем уровне, потому что мы – вторые среди команд, которые пропустили меньше голов. только мало пропускаем, но и не даем сопернику создать много моментов.

Европейские клубы регулярно играют по два матча в неделю, так что не хочется говорить об усталости и малом количестве времени на восстановление. Да, это достаточно необычно для нас, учитывая, что мы играли против сильных команд, но футболисты должны быть готовы к такому. Мы проанализируем сегодняшний матч и подготовимся к поединку в Житомире. Но считаю, что существенных изменений в том матче ждать не стоит", - сказал Пономарев.