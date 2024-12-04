Ашур: Мы хотим видеть футбол, где мы берем инициативу в свои руки на протяжении всей игры

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур в эфире УПЛ ТВ подвел итог перенесенного матча 1-го тура УПЛ с "Рухом" (1:1).

– Что там с болельщиками? О чем общались, какие итоги разговора?

– Подошли, поблагодарили болельщиков за поддержку. Сегодня кроме этого ничего не было.

– С их стороны ничего не звучало?

– Я не могу сказать, честно говоря, но с нашей стороны это наша прямая обязанность – в любой ситуации благодарить тех, кто, несмотря на любые обстоятельства, нас поддерживает.

– Насколько команда выполнила установку на матч?

– У нас сегодня немного нетипичная была структура начальная, потому что мы, в принципе, понимали и состояние определенных игроков, учитывая тот график, в котором мы сейчас играли, и некоторые особенности соперника. Сделали такое решение, хотя времени на большую детализацию было не так много.

Но, тем не менее, учитывая то, что за это время мы сделали эту перестройку, основной план, основная идея была – это немного больше надежности, опять же, учитывая наши определенные кадровые моменты.

В 1-м тайме было ощутимо, во 2-м тайме еще мы добавили, по моему мнению, конечно, и в проактивных действиях с мячом. Опять же, досадная ошибка, конечно, повлияла на результат в первую очередь.

Но ни один игрок не может быть застрахован от этих ошибок. Крушинского поддержала вся команда, и после этого все же нашли и наши возможности.

В целом, сегодня, думаю, все видели, было очень много борьбы, не самое легкое поле точно для конструктива. Не так много моментов создали, но у меня в памяти все равно сейвы вратаря соперника остались.

– Очень ярко команда выглядела в отрезок после пропущенного гола. Насколько это близко к тому футболу, который желает созидать ваш тренерский штаб?

– Мы хотим видеть футбол, где мы берем инициативу в свои руки на протяжении всей игры. Мы понимаем очень хорошо, что забив гол, соперник также достаточно прагматично отнесся к ситуации, дав нам больше пространства.

Я очень рад, что ребята этим пространством начали пользоваться раз за разом, доставляя достаточно быстро мяч на треть соперника в поисках обострений. И все же мы нашли свой момент для того, чтобы использовать то пространство, которое было.

Ну и, конечно, индивидуальное мастерство также в эпизоде ​​сыграло очень важную роль, безусловно. Но, опять же, до последних минут, разве что до последнего эпизода, где был штрафной в пользу соперника, было ощутимо давление.

Возможно, и эмоций было немного больше, чем нужно, потому что все же очень огромное желание было сегодня довести игру до победы. И поэтому, в принципе, возможно, были не оптимальные решения, но, тем не менее, проактивные, тем не менее, с большим желанием. Это нормально, это игра.

Я могу ребят, опять же, за этот отрезок, ну и за 2-й тайм вообще, поблагодарить. Кроме досадного эпизода, приведшего к голу, я не могу отметить какую-то невероятно серьезную угрозу у наших ворот.

– Смоляков сменил Тейлора сразу после перерыва. С чем связана эта замена?

– Опять же, у нас была сегодня плановая ротация, потому что определенное состояние, кондиции игроков вынуждают. И мы видели, что в 1-м тайме Тейлор, который также провел достаточно много времени перед этим, восстанавливаясь.

Для него этого тайма было достаточно, потому распределили время. И достаточно было с точки зрения того, что к концу 1-го тайма уже достаточно тяжело было.

– Есть ли уже где-то понимание, как играть в ответном, можно сказать, матче против "Руха"?

– Нам нужно в первую очередь сейчас получить более подробную информацию по поводу тех повреждений, которые были во время игры. Потому что, как я говорил, много борьбы, она бесследно сегодня не прошла, к сожалению.

От этого так же будем отталкиваться, поэтому чуть-чуть надо и эту информацию получить, и игру проанализировать. Поэтому дальше будем принимать оптимальное решение, на наш взгляд.