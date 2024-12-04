Хавбек Александрии: Мы тоже лидеры, поэтому результат матча с Динамо закономерен

Полузащитник "Александрии" Артем Козак в эфире УПЛ ТВ подвёл итог перенесенного матча 1-го тура УПЛ с "Динамо" (0:0).

– Ничья с лидером турнирной таблицы – как расцениваете этот результат?

– Ну, мы тоже лидеры, поэтому этот результат, наверное, закономерен. Просто игра была до забитого мяча. Забитый гол все изменил бы с нашей стороны, или стороны "Динамо" – думаю, игра изменилась бы немного. Но в целом, думаю, болельщикам понравилось.

– Что было сегодня самым сложным?

– Хороший темп. Говорил наш тренерский штаб, что надо будет предложить "Динамо" интенсивность высокую, и мы старались ее предлагать им, тем более они на нее отвечали. Потому интересный динамичный матч.

В плане интенсивности и у них, и у нас игра, думаю, выдалась напряженной, большой объем работы сегодня сделали.

– В целом, какое настроение после этой ничьей?

– Нормальное настроение. Конечно, хочется побеждать, но это футбол и тем он ценен, что ты не знаешь, что будет в игре.

Надо было просто реализовать свои моменты, наверное. Они у нас были, ребята хорошо выглядели сегодня. Мне понравилась игра, и рисунок нашей игры мне очень понравился.

– Можете сказать, что обе команды играли как-то аккуратнее? Может, боялись где-то потерять результат?

– Возможно, но акцентирую внимание на том, что мы были сегодня на мяче во многих эпизодах – думаю, студия это подтвердит. Думаю, это очень многого стоит, когда ты играешь против "Динамо" и контролируешь мяч.