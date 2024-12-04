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Климчук: Мы готовились к другой игровой схеме Полесья
Команды сыграли вничью 1:1
Фото: ФК Рух
Форвард "Руха" Юрий Климчук высказался о перенесенном
"Есть определенное разочарование после игры. Команде удалось забить быстрый гол сразу после перерыва. Мы пытались удержать этот результат, потому что было бы замечательно получить 3 очка в такой игре, но в итоге - 1:1, хотя хорошо, что не остались ни с чем.
Мы готовились к другой игровой схеме "Полесья", однако нам удалось быстро адаптироваться к этим изменениям. Ребята перестроились и качественно противостояли сопернику. После игры все понимали, что команда могла подняться выше в турнирной таблице если бы одержала победу, впрочем имеем то что имеем.
"Рух" настраивается на победу в каждой игре. У нас есть время, чтобы проанализировать первый матч с "Полесьем" и хорошо подготовиться к игре в Житомире. Следует сделать правильные выводы из этого поединка и попытаться улучшить свою игру в следующем матче", - сказал Климчук.
Напомним, что на выходных команды сыграют между собой уже в рамках 16-го тура.
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