Климчук: Мы готовились к другой игровой схеме Полесья

Форвард "Руха" Юрий Климчук высказался о перенесенном матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги с "Полесьем" (1:1)

"Есть определенное разочарование после игры. Команде удалось забить быстрый гол сразу после перерыва. Мы пытались удержать этот результат, потому что было бы замечательно получить 3 очка в такой игре, но в итоге - 1:1, хотя хорошо, что не остались ни с чем.

Мы готовились к другой игровой схеме "Полесья", однако нам удалось быстро адаптироваться к этим изменениям. Ребята перестроились и качественно противостояли сопернику. После игры все понимали, что команда могла подняться выше в турнирной таблице если бы одержала победу, впрочем имеем то что имеем.

"Рух" настраивается на победу в каждой игре. У нас есть время, чтобы проанализировать первый матч с "Полесьем" и хорошо подготовиться к игре в Житомире. Следует сделать правильные выводы из этого поединка и попытаться улучшить свою игру в следующем матче", - сказал Климчук.

Напомним, что на выходных команды сыграют между собой уже в рамках 16-го тура.