"Я только рад за них", - хавбек Динамо подвел итог матча с Александрией

Полузащитник "Динамо" Николай Михайленко поделился впечатлениями от выездного матча против "Александрии" (0:0) в рамках 1-го тура УПЛ.

– Наверное, это был принципиальный матч для тебя, ведь в прошлом сезоне ты выступал за "Александрию" на правах аренды. Как это вернуться сюда снова?

- Конечно, был очень рад всех увидеть, очень много хороших теплых моментов здесь было пережито вместе с командой. Больше всего хотелось сегодня здесь одержать победу. Все старались, была хорошая игра и много борьбы.

– Сегодняшней игрой для "Динамо" завершился первый круг, наша команда идет без поражений. Как оценишь первый круг?

– Я считаю, что нам есть куда двигаться. Есть много моментов, которые нужно улучшать. Будем тренироваться и стараться добиться этого как можно быстрее.

– Насколько "Александрия" изменилась по сравнению с прошлым сезоном? Можно ли сказать, что сейчас это команда уровня еврокубков?

– Действительно, это хорошая команда, у них хорошая организация. Они так же двигаются от матча к матчу, это у них хорошо получается. Значит, микроклимат у них тоже хороший. Я только рад за них. К тому же, это очень хорошо для нас, ведь это конкуренция, на фоне таких команд мы можем смотреть на свой уровень и прогрессировать.

– Казалось, команды тактически хорошо подготовились к поединку. Такие матчи играют до первой ошибки одного из соперников?

- Конечно, когда сходятся две команды, которые хорошо подготовлены - и тактически, и технически, и индивидуально - обычно много борьбы на поле. Сегодня у обеих команд было много желания, но ни нам не удалось реализовать свои моменты, также у "Александрии" было несколько моментов. На сегодняшний день матч закончился так, а уже в следующем поединке будем стараться победить.