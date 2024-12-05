Форвард Руха высказал неудовольствие относительно результата матча с Полесьем

Нападающий "Руха" Ярослав Карабин прокомментировал ничью 1:1 с "Полесьем" в перенесенном матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги.

"Хорошо, что удалось забить, но я, как и вся команда, недоволен результатом, потому что хотелось выиграть этот матч. После забитого гола "Рух" играл на удержание результата, но, к сожалению, удалось получить лишь одно очко.

"Полесье" - это сильный соперник. Мы хорошо подготовились к этому матчу, ведь разобрали много игр житомирян. Соперник показал все то, о чем нам говорили тренеры, поэтому ничего неожиданного для нас на поле не было.

Игровая схема с тремя центральными защитниками является новой для нас, но игроки понимают требования тренерского штаба. Мы знаем, как надо играть, перемещаться по полю. Думаю, у нас не возникло проблем с тем, что команда играла по новой схеме.

У нас осталось еще два матча в этом году и команда по-боевому настроена на эти игры. Впереди у "Руха" поединок в Житомире и надеюсь, что нам удастся получить там положительный результат. Мы разберем игру с "Полесьем" и хорошо подготовимся к следующей игре", - сказал Карабин.