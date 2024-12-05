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Форвард Руха высказал неудовольствие относительно результата матча с Полесьем
Рух открыл счет, но не удержал победу
fcrukh.com
Нападающий "Руха" Ярослав Карабин прокомментировал
"Хорошо, что удалось забить, но я, как и вся команда, недоволен результатом, потому что хотелось выиграть этот матч. После забитого гола "Рух" играл на удержание результата, но, к сожалению, удалось получить лишь одно очко.
"Полесье" - это сильный соперник. Мы хорошо подготовились к этому матчу, ведь разобрали много игр житомирян. Соперник показал все то, о чем нам говорили тренеры, поэтому ничего неожиданного для нас на поле не было.
Игровая схема с тремя центральными защитниками является новой для нас, но игроки понимают требования тренерского штаба. Мы знаем, как надо играть, перемещаться по полю. Думаю, у нас не возникло проблем с тем, что команда играла по новой схеме.
У нас осталось еще два матча в этом году и команда по-боевому настроена на эти игры. Впереди у "Руха" поединок в Житомире и надеюсь, что нам удастся получить там положительный результат. Мы разберем игру с "Полесьем" и хорошо подготовимся к следующей игре", - сказал Карабин.
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