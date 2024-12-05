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Вивчаренко: У нас нет права говорить, что у нас много переездов, но это, конечно, на игре сказывается
Лидеры расписали ничью
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко в эфире УПЛ ТВ подвел итог
– Какие сейчас эмоции в раздевалке?
– Да никаких эмоций. Будем готовиться на следующую игру, через 3 дня снова с ними будем играть. Надо хорошо восстановиться и готовиться.
– Чего сегодня не хватило, чтобы победить?
– Наверное, свежести. Как говорится, у нас нет права говорить, что у нас много переездов – да, но это, конечно, на игре сказывается. Потому, наверное, свежести не хватило сегодня.
– Удивила ли вас "Александрия"?
– Каждый смотрел, и тренерский штаб готовил нас к сегодняшней игре, поэтому мы знали, как они будут играть.
- Справедлив ли результат?
– Каждая команда хотела победить, но наверняка ничья закономерна сегодня.
– Насколько эмоционально вам сейчас сложно?
– Мы на 1-м месте, поэтому будем готовиться, и все.
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