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Шахтер – Ворскла: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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Фото: ФК Шахтар Донецьк
5 декабря начинается второй круг УПЛ 2023/24. Его открывает матч "Шахтер" – "Ворскла".
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.
В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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