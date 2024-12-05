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Ротань: После ничьи с Динамо в прошлом были сплошные обнимашки. Сейчас ребята разочарованы. Это хороший знак
Наставник горожан – о 0:0 с киевлянами
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань выступил на послематчевой пресс-конференции.
“Боевая игра. Никто не хотел уступать. И это нормально, ведь встречались команды, лидирующие в чемпионате. Прежде всего было необходимо не дать сопернику сыграть в свой футбол. Получилось недостаточно голевых моментов для двух команд, но что касается плана на игру, то я могу сделать только комплимент нашей команде, в частности, по желанию. Мы не очень много позволили сопернику.
В атаке хотелось бы больше видеть. Да и моментами, которые у нас были, не воспользовались. Но ничего. Ребята на верном пути. Если представить нашу раздевалку после ничьи с "Динамо" в прошлом, то там бы были сплошные "обнимашки". Сейчас ребята разочарованы. Это хороший знак: значит команда хочет побеждать. Это самое главное”.
“В игре было мало Филиппова. Мы играли против компактной и квалифицированной команды. На группу атаки выпала большая нагрузка: она должна была прессинговать, оказывать давление на оборону соперника. Ребята проделали огромный объем работы. Если ты не свежий, трудно забивать, но в обороне мы продемонстрировали компактную игру, правильно перестраивались”, – заявил тренер.
"Александрия" сохранила статус команды с лучшей обороной (8 пропущенных мячей).
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