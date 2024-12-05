  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ротань: После ничьи с Динамо в прошлом были сплошные обнимашки. Сейчас ребята разочарованы. Это хороший знак
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ротань: После ничьи с Динамо в прошлом были сплошные обнимашки. Сейчас ребята разочарованы. Это хороший знак

Премьер-лига
Обновлено

Наставник горожан – о 0:0 с киевлянами

Ротань: После ничьи с Динамо в прошлом были сплошные обнимашки. Сейчас ребята разочарованы. Это хороший знак

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань выступил на послематчевой пресс-конференции.

“Боевая игра. Никто не хотел уступать. И это нормально, ведь встречались команды, лидирующие в чемпионате. Прежде всего было необходимо не дать сопернику сыграть в свой футбол. Получилось недостаточно голевых моментов для двух команд, но что касается плана на игру, то я могу сделать только комплимент нашей команде, в частности, по желанию. Мы не очень много позволили сопернику.

В атаке хотелось бы больше видеть. Да и моментами, которые у нас были, не воспользовались. Но ничего. Ребята на верном пути. Если представить нашу раздевалку после ничьи с "Динамо" в прошлом, то там бы были сплошные "обнимашки". Сейчас ребята разочарованы. Это хороший знак: значит команда хочет побеждать. Это самое главное”.

Читайте такжеРотань: На старте где-то команды недонастраивались на нас. Сейчас будут настраиваться как на лидера

“В игре было мало Филиппова. Мы играли против компактной и квалифицированной команды. На группу атаки выпала большая нагрузка: она должна была прессинговать, оказывать давление на оборону соперника. Ребята проделали огромный объем работы. Если ты не свежий, трудно забивать, но в обороне мы продемонстрировали компактную игру, правильно перестраивались”, – заявил тренер.

"Александрия" сохранила статус команды с лучшей обороной (8 пропущенных мячей).

По теме
yellow-arrow
Пономарев: При счете 1:0 играли на сохранение, что не нужно. Начали играть в 5 защитников, затем перестроились на 4-3-3
yellow-arrow
Шахтер – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ
yellow-arrow
Вивчаренко: У нас нет права говорить, что у нас много переездов, но это, конечно, на игре сказывается
Руслан Ротань ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости