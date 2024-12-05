Ротань: После ничьи с Динамо в прошлом были сплошные обнимашки. Сейчас ребята разочарованы. Это хороший знак

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань выступил на послематчевой пресс-конференции.

“Боевая игра. Никто не хотел уступать. И это нормально, ведь встречались команды, лидирующие в чемпионате. Прежде всего было необходимо не дать сопернику сыграть в свой футбол. Получилось недостаточно голевых моментов для двух команд, но что касается плана на игру, то я могу сделать только комплимент нашей команде, в частности, по желанию. Мы не очень много позволили сопернику.

В атаке хотелось бы больше видеть. Да и моментами, которые у нас были, не воспользовались. Но ничего. Ребята на верном пути. Если представить нашу раздевалку после ничьи с "Динамо" в прошлом, то там бы были сплошные "обнимашки". Сейчас ребята разочарованы. Это хороший знак: значит команда хочет побеждать. Это самое главное”.