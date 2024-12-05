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Пономарев: При счете 1:0 играли на сохранение, что не нужно. Начали играть в 5 защитников, затем перестроились на 4-3-3

Премьер-лига
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Наставник желто-черных – о ничьей с волками

Пономарев: При счете 1:0 играли на сохранение, что не нужно. Начали играть в 5 защитников, затем перестроились на 4-3-3

Фото: fcrukh.com

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Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал ничью с "Полесьем" (1:1) в перенесенном матче 1-го тура УПЛ.

“Сложный матч. "Полесье" – качественная команда, которая хорошо поработала на трансферном рынке и ставит самые высокие задачи. При счете 1:0 мы немного начали играть на сохранение счета, что не нужно, и пропустили мяч благодаря индивидуальному мастерству Алексея Гуцуляка. Результат матча закономерен”.

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[Об игре Дидыка в опорной зоне и Климчука на острие атаки] “Это один из аспектов тактики. Мы от своих принципов, какая бы ни была схема, не отходим. Схема – мы готовимся под соперника, думаем, как играть, принимаем решение. Начали играть в 5 защитников, затем перестроились на 4-3-3. После того, как мы забили гол, тоже играли в 5 защитников. Не думаю, что схемы помешали нам получить положительный результат. Конечно, были ошибки, они будут, но я поблагодарил ребят. Достаточно равная игра была”, – отметил специалист.

"Рух" занимает седьмое место (20 очков).

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Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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