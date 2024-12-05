Цыганык: Демонстрировать такой уровень игры с командой, которую собрал Буткевич – это преступление. Полесье должно быть вместо Александрии

Журналист Игорь Цыганык признался, что не понимает, как команда Имада Ашура может показывать такие результаты, учитывая значительные инвестиции в клуб.

“Демонстрировать такой уровень игры с командой, которую собрал Буткевич – это преступление. У "Полесья" хорошие футболисты, классная команда, которая реально может претендовать на чемпионство. Это она должна быть вместо "Александрии", при хорошем подходе и хорошем тренере".

"Полесье" играет в спонтанный футбол на исполнение. Заберите Гуцуляка и сколько бы очков команда недобрала? Это просто квалификация футболиста. Не было бы Бабенко, в середине поля прорывало бы. Он также опытный футболист. Я считаю, что играть в такой футбол – неправильно”, – отметил журналист в эфире своего ютуб-канала.

"Стая" не побеждает в чемпионате 7 поединков подряд.