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Цыганык: Демонстрировать такой уровень игры с командой, которую собрал Буткевич – это преступление. Полесье должно быть вместо Александрии
Комментатор возмущен выступлением волков
Фото - Київстар ТБ
Журналист Игорь Цыганык признался, что не понимает, как команда Имада Ашура может показывать такие результаты, учитывая значительные инвестиции в клуб.
“Демонстрировать такой уровень игры с командой, которую собрал Буткевич – это преступление. У "Полесья" хорошие футболисты, классная команда, которая реально может претендовать на чемпионство. Это она должна быть вместо "Александрии", при хорошем подходе и хорошем тренере".
"Полесье" играет в спонтанный футбол на исполнение. Заберите Гуцуляка и сколько бы очков команда недобрала? Это просто квалификация футболиста. Не было бы Бабенко, в середине поля прорывало бы. Он также опытный футболист. Я считаю, что играть в такой футбол – неправильно”, – отметил журналист в эфире своего ютуб-канала.
"Стая" не побеждает в чемпионате 7 поединков подряд.
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