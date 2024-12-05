Пидгурский: Рух недоволен ничьей. Футболистам Полесья повезло

Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский прокомментировал ничейный результат в игре с "Полесьем".

“Это была трудная игра. Поле не совсем позволяло играть в комбинационный футбол, было много борьбы. Мы пытались выигрывать эти единоборства и матч был боевым. После быстрого гола на старте второго тайма тренерский штаб решил внести коррективы. Команда перестроилась и стала играть по более оборонительной схеме и выбегать в контратаки".

“Некоторое время нам это удавалось, но неуверенные действия в защите привели к пропущенному мячу – это был необязательный гол. Футболистам "Полесья" очень повезло в этом моменте. Команда недовольна ничьей, ведь мы играли дома и настраивались только на победу. У нас есть время проанализировать эту игру и подготовиться к следующему матчу в Житомире”, – заявил футболист.