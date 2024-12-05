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Ротань: Определенная солидность у нас уже есть. Не все так, как хотелось бы. Большой скамейки запасных нет, но ребята очень мотивированы

Премьер-лига

Наставник горожан – о поединках с Динамо

Ротань: Определенная солидность у нас уже есть. Не все так, как хотелось бы. Большой скамейки запасных нет, но ребята очень мотивированы

Фото: Олександр Приходько

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Руслан Ротань рассказал о прогрессе команды и предстоящей встрече с киевлянами в столице.

[О повреждении Никиты Кравченко] “Будем надеяться на лучшее. Врачи посмотрят и вынесут свой вердикт. Хотелось бы, чтобы оставшиеся два матча перед зимним перерывом мы провели в оптимальном составе.

Чувствуется, что мы двигаемся в этом направлении. Как мы провели первый круг, говорит о том, что определенная солидность у нас уже есть. Хочется, чтобы лучше принимались решения в конкретных ситуациях. Чтобы команда ясно понимала, когда нужно прессинговать, когда придержать мяч, а когда спешить. Работаем над этим. Пока не все так, как хотелось бы, но я считаю, что это вопрос времени”.

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“Сказал команде, что нужно будет сыграть с таким же настроем [в Киеве]. Посмотрим, кто выбыл, кто в строю и от этого будем отталкиваться. Большой скамейки запасных у нас, к сожалению, нет, но я уверен, что ребята сейчас очень мотивированы. Нужно сконцентрироваться, чтобы через 4 дня выглядеть такой же командой. У ребят такое стремление есть, и это самое главное”, – заявил тренер.

Матч состоится в воскресенье в 18.00.

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Источник:
Dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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