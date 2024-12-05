Ротань: Определенная солидность у нас уже есть. Не все так, как хотелось бы. Большой скамейки запасных нет, но ребята очень мотивированы

Руслан Ротань рассказал о прогрессе команды и предстоящей встрече с киевлянами в столице.

[О повреждении Никиты Кравченко] “Будем надеяться на лучшее. Врачи посмотрят и вынесут свой вердикт. Хотелось бы, чтобы оставшиеся два матча перед зимним перерывом мы провели в оптимальном составе.

Чувствуется, что мы двигаемся в этом направлении. Как мы провели первый круг, говорит о том, что определенная солидность у нас уже есть. Хочется, чтобы лучше принимались решения в конкретных ситуациях. Чтобы команда ясно понимала, когда нужно прессинговать, когда придержать мяч, а когда спешить. Работаем над этим. Пока не все так, как хотелось бы, но я считаю, что это вопрос времени”.