Пономарев: Рух может еще бороться за самые высокие места. Все теряют очки, трудно предсказать результаты, поэтому все впереди

Виталий Пономарев подвел итоги встречи с житомирским клубом.

"Мы не собирались отдавать инициативу или садиться, играть 2-м номером. Это "Полесье" нас заставило. И это где-то психологически – ребята начали играть на сохранение счета.

[О факторе физики] Это дело привычки. Мы сыграли 2 сложных матча с хорошими соперниками. Не было проходных матчей, чтобы один матч можно сыграть в пол ноги. И психологически, и физически сложно было, и это редко у нас бывает в чемпионате”.