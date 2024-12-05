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Пономарев: Рух может еще бороться за самые высокие места. Все теряют очки, трудно предсказать результаты, поэтому все впереди

Премьер-лига
Обновлено

Тренер львовян считает, что этот сезон может закончиться хорошо

Пономарев: Рух может еще бороться за самые высокие места. Все теряют очки, трудно предсказать результаты, поэтому все впереди

fcrukh.com

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Виталий Пономарев подвел итоги встречи с житомирским клубом.

"Мы не собирались отдавать инициативу или садиться, играть 2-м номером. Это "Полесье" нас заставило. И это где-то психологически – ребята начали играть на сохранение счета.

[О факторе физики] Это дело привычки. Мы сыграли 2 сложных матча с хорошими соперниками. Не было проходных матчей, чтобы один матч можно сыграть в пол ноги. И психологически, и физически сложно было, и это редко у нас бывает в чемпионате”.

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“Видите такой чемпионат: все команды теряют очки, очень сложный чемпионат, трудно предсказать результаты матчей, поэтому все впереди. Я считаю, что наша команда может еще бороться за самые высокие места», – сказал Пономарев.

"Рух" 8 раз в 15 поединках делил очки, поэтому сейчас занимает лишь седьмую строчку.

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Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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