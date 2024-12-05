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Пономарев: Рух может еще бороться за самые высокие места. Все теряют очки, трудно предсказать результаты, поэтому все впереди
Тренер львовян считает, что этот сезон может закончиться хорошо
fcrukh.com
Виталий Пономарев подвел итоги встречи с житомирским клубом.
"Мы не собирались отдавать инициативу или садиться, играть 2-м номером. Это "Полесье" нас заставило. И это где-то психологически – ребята начали играть на сохранение счета.
[О факторе физики] Это дело привычки. Мы сыграли 2 сложных матча с хорошими соперниками. Не было проходных матчей, чтобы один матч можно сыграть в пол ноги. И психологически, и физически сложно было, и это редко у нас бывает в чемпионате”.
“Видите такой чемпионат: все команды теряют очки, очень сложный чемпионат, трудно предсказать результаты матчей, поэтому все впереди. Я считаю, что наша команда может еще бороться за самые высокие места», – сказал Пономарев.
"Рух" 8 раз в 15 поединках делил очки, поэтому сейчас занимает лишь седьмую строчку.
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