  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Шахтер – Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 05.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Шахтер – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

"Шахтер" в рамках 16-го тура УПЛ сыграет против "Ворсклы". Игра пройдет во Львове на "Арене Львов".

Favbet
1.27
6.10
10.50
Узнать больше

Дончане в прошлом туре сыграли вничью с "Рухом" (1:1) и занимают 3-е место в турнирной таблице УПЛ. Полтавчане уступили "Ингульцу" (0:3) и сейчас идут на 11-й строчке.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Старт поединка - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>

УПЛ, 16-й тур. 05.12.2024
Львов, "Арена Львов"
"Шахтер" 18:00 "Ворскла"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

По теме
yellow-arrow
"Динамо наелось футболом". Заховайло оценил ничью киевлян с Александрией
yellow-arrow
Пономарев: Рух может еще бороться за самые высокие места. Все теряют очки, трудно предсказать результаты, поэтому все впереди
yellow-arrow
Ротань: Определенная солидность у нас уже есть. Не все так, как хотелось бы. Большой скамейки запасных нет, но ребята очень мотивированы
Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости