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Шахтер – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер – Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 05.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
"Шахтер" в рамках 16-го тура УПЛ сыграет против "Ворсклы". Игра пройдет во Львове на "Арене Львов".
Дончане в прошлом туре сыграли вничью с "Рухом" (1:1) и занимают 3-е место в турнирной таблице УПЛ. Полтавчане уступили "Ингульцу" (0:3) и сейчас идут на 11-й строчке.
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Старт поединка - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>
УПЛ, 16-й тур. 05.12.2024
Львов, "Арена Львов"
"Шахтер" 18:00 "Ворскла"
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