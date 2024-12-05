"Динамо наелось футболом". Заховайло оценил ничью киевлян с Александрией

Известный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал ничью между "Александрией" и "Динамо" (0:0) в перенесенном матче 1-го тура УПЛ.

"Динамо" подошло к игре с "Александрией" в качестве фаворита, но только на бумаге.

Команда Руслана Ротаня выглядела убедительно. По первому тайму чётко просматривалось, что особой разницы в мастерстве между "Динамо" и "Александрией" не наблюдается. Вы спросите, - как так может быть? А вот так, -таковы сегодняшние реалии. "Александрия" не стала закрываться, играть на удержание результата ноль-ноль. Без комплексов прессинговали киевлян практически весь матч по всему полю. За что им, респект и уважения.

Свою очередь, нельзя предъявить претензию динамовцам в нежелание добиться результата. Работу они свою работали, но всё как-то с отсутствием эмоций. Видно, что команда наелась футболом. Другими словами, им нужно передышка, сезон для них оказался слишком длинный и тяжелый. Впрочем я, не буду выступать адвокатом. Претензии есть, и касаются они прежде всего результатам в еврокубках.

Итого по игре: "Александрия" визуально владела инициативой весь первый тайм. Игра проходила на половине поля киевлян. Имели полумоменты две команды.

Второй тайм, "Динамо" добавили в интенсивности игры. Ситуация выровнялась, но этого было недостаточно. Две команды наиграли на ничью, и это справедливо", - считает Заховайло.