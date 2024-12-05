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Кварцяный: Буткевича развели. Ему подсунули левых футболистов

Премьер-лига

Известный тренер назвал команды-разочарования в ноябре

Кварцяный: Буткевича развели. Ему подсунули левых футболистов

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный назвал две команды УПЛ, которые разочаровали своими результатами в ноябре.

"Меня разочаровали "Полесье" и ЛНЗ. Они купили игроков, а команды не знают, как в футбол играть. Буткевич ворвался в украинский футбол, как ураган. Показал организационные и мотивационные чудеса. Меня приятно удивило, что такие меценаты еще есть.

Но мне очень жаль, что Буткевича и владельца ЛНЗ развели агенты, которые подсунули им "левых" футболистов и тренеров. А они щедрые люди, поэтому не жалеют денег. Понабирали каких-то непонятных испанцев. Да в Украине 100 квалифицированных тренеров без работы сидят! Иностранцы минимум пять лет должны учить наш менталитет, а не сразу с корабля на бал да еще и на большую зарплату, которую им выбили агенты", - сказал Кварцяный в интервью изданию Український футбол.

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Виталий Кварцяный Полесье (Житомир)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
05.12.2024 в 10:46
ЩЕДРІ люди!!! А чого б і ні? Лівих грошей в АТБ багато нахапав,то й не знає куди діти
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
05.12.2024 в 10:46
ЩЕДРІ люди!!! А чого б і ні? Лівих грошей в АТБ багато нахапав,то й не знає куди діти
Ответить
1
0

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