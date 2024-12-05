Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кварцяный - об одном из владельцев клуба УПЛ: Его развели. Ему подсунули левых футболистов
Известный тренер назвал команды-разочарования в ноябре
Фото: ФК Полісся
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный назвал две команды УПЛ, которые разочаровали своими результатами в ноябре.
"Меня разочаровали "Полесье" и ЛНЗ. Они купили игроков, а команды не знают, как в футбол играть. Буткевич ворвался в украинский футбол, как ураган. Показал организационные и мотивационные чудеса. Меня приятно удивило, что такие меценаты еще есть.
Но мне очень жаль, что Буткевича и владельца ЛНЗ развели агенты, которые подсунули им "левых" футболистов и тренеров. А они щедрые люди, поэтому не жалеют денег. Понабирали каких-то непонятных испанцев. Да в Украине 100 квалифицированных тренеров без работы сидят! Иностранцы минимум пять лет должны учить наш менталитет, а не сразу с корабля на бал да еще и на большую зарплату, которую им выбили агенты", - сказал Кварцяный в интервью изданию Український футбол.
Популярное сейчас
- Реал проваливает Класико, идеальный круг Александрии и камбек Зинченко. Главные новости за 4 декабря
- Цыганык: Демонстрировать такой уровень игры с командой, которую собрал Буткевич – это преступление. Полесье должно быть вместо Александрии
- Кубок короля. Жирона проиграла серию пенальти полевому игроку, Вильярреал опозорен в Галисии
- Колос – Динамо: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Рома объяснила неправильное написание фамилии Довбика на футболке
- Воспитанник Ромы – о Довбике: Игрок, за которого заплатили такую сумму, должен что-то приносить команде
Комментарии 4