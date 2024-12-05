  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Динамо уходит из клуба: известно, где он может продолжить карьеру
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Динамо уходит из клуба: известно, где он может продолжить карьеру

Премьер-лига

Центрбек из-за травм так и не заиграл за киевлян

Защитник Динамо уходит из клуба: известно, где он может продолжить карьеру

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Центральный защитник Брайан Себальос разрывает контракт "Динамо", в котором выступал на правах аренды, и возвращается в ФК "Форталеза", с которым имеет действующий договор.

Об этом сообщает журналист Пипе Сьерра.

Также, согласно данным источника, есть команды из МЛС, которые внимательно следят за колумбийским футболистом.

Напомним, что Себальос из-за травм так и не заиграл за "Динамо". Он присоединился к команде этим летом и с того момента провел за киевлян 4 матча, забив 1 гол. Его арендное соглашение со столичным клубом было рассчитано до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что семья 23-летнего колумбийца уже покинула Украина.

По теме
yellow-arrow
"Отошел от билд-апного футбола и появился результат". Хацкевич определил лучшего тренера ноября
yellow-arrow
Кварцяный: Буткевича развели. Ему подсунули левых футболистов
yellow-arrow
"Динамо наелось футболом". Заховайло оценил ничью киевлян с Александрией
Динамо (Киев) Брайан Себальос
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Х (Twitter)
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kondor (Веселе)
05.12.2024 в 10:42
Да перестаньте мусолити цю тему!!!Скільки можна?
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Kondor (Веселе)
05.12.2024 в 10:42
Да перестаньте мусолити цю тему!!!Скільки можна?
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости