Защитник Динамо уходит из клуба: известно, где он может продолжить карьеру

Центральный защитник Брайан Себальос разрывает контракт "Динамо", в котором выступал на правах аренды, и возвращается в ФК "Форталеза", с которым имеет действующий договор.

Об этом сообщает журналист Пипе Сьерра.

Также, согласно данным источника, есть команды из МЛС, которые внимательно следят за колумбийским футболистом.

Напомним, что Себальос из-за травм так и не заиграл за "Динамо". Он присоединился к команде этим летом и с того момента провел за киевлян 4 матча, забив 1 гол. Его арендное соглашение со столичным клубом было рассчитано до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что семья 23-летнего колумбийца уже покинула Украина.