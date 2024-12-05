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Защитник Динамо уходит из клуба: известно, где он может продолжить карьеру
Центрбек из-за травм так и не заиграл за киевлян
Фото: ФК Динамо Київ
Центральный защитник Брайан Себальос разрывает контракт "Динамо", в котором выступал на правах аренды, и возвращается в ФК "Форталеза", с которым имеет действующий договор.
Об этом сообщает журналист Пипе Сьерра.
Также, согласно данным источника, есть команды из МЛС, которые внимательно следят за колумбийским футболистом.
Напомним, что Себальос из-за травм так и не заиграл за "Динамо". Он присоединился к команде этим летом и с того момента провел за киевлян 4 матча, забив 1 гол. Его арендное соглашение со столичным клубом было рассчитано до 31 декабря 2024 года.
Ранее сообщалось, что семья 23-летнего колумбийца уже покинула Украина.
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