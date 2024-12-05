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"Отошел от билд-апного футбола и появился результат". Хацкевич определил лучшего тренера ноября
Никто не ожидал, что команда будет делить 1-е место с "Динамо"
Фото: ФК Олександрія
Бывший игрок и главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, кого считает лучшим тренером УПЛ в ноябре.
"Я выберу Ротаня. В этом году "Александрия" отошла от билд-апного футбола, который Руслан Петрович хотел видеть в прошлом году, начала играть вертикально, и появился результат. Некоторые футболисты неплохо раскрылись, как тот же Филиппов. Вся команда выглядит целостно и самое главное - игроки понимают, как играть в тот футбол, что требует тренер.
Сможет ли "Александрия" на длинной дистанции побороться с "Динамо" и "Шахтером" за "золото"? Сегодня "Александрия" уже более опытная команда, чем была в прошлом году, но, чтобы бороться с "Динамо" и "Шахтером", должна быть глубина состава и везение. На сегодняшний день "Александрия" уверенно себя чувствует и по игре, и по результату, а как будет на дистанции, посмотрим. Никто не ожидал, что после 15-ти туров команда будет делить первое место с "Динамо". Это приятный сюрприз", - сказал Хацкевич.
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