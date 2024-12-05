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Известный тренер назвал лучшую команду ноября - она не входит в топ-5

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Известный тренер назвал лучшую команду ноября - она не входит в топ-5

НК Верес

Новина українською

Бывший главный тренер "Карпат", "Черноморца" и ЛНЗ Олег Дулуб назвал "Верес" лучшей командой украинской Премьер-лиги по итогам ноября.

"Я бы отметил "Верес", у которого серия из десяти матчей без поражений. Учитывая финансовый и человеческий ресурс ровенской команды, их результаты заслуживают уважения. Видно, что тренерский штаб проделал большую работу", - сказал Дулуб.

Напомним, в ноябре "Верес" одержал две победы (в матчах против "Руха" и ЛНЗ), а также дважды сыграл вничью (с "Оболонью" и "Александрией"). В настоящее время подопечные Олега Шандрука занимают восьмое место турнирной таблицы УПЛ с 19 баллами после 15 сыгранных игр.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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