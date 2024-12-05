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УПЛ. Шахтер – Ворскла 3:1. Горняки сокращают отставание от дуэта лидеров

Премьер-лига

Начался второй круг

УПЛ. Шахтер – Ворскла 3:1. Горняки сокращают отставание от дуэта лидеров

Фото: ФК Шахтар

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Шестнадцатый тур УПЛ открывался противостоянием во Львове, где "Шахтер" принимал "Ворсклу". Вчера "Александрия" и "Динамо" сыграли вничью, поэтому у "горняков" была возможность сократить отставание от лидеров. Напомним, что игра первого круга завершилась разгромной победой "Шахтера" – 5:0.

В прошлом туре подопечные Пушича поплатились за свою пассивность и упустили победу в матче с "Рухом" - 1:1. Безусловно, можно говорить об усталости команды после Лиги чемпионов, но у "горняков" достаточный кадровый потенциал для того, чтобы добиваться результата в УПЛ. Очень много вопросов к игре команды и к тренерскому штабу. "Ворскла" в прошлом туре неожиданно проиграла "Ингульцу" – 0:3. По словам Юрия Максимова, на его команду повлиял пропущенный мяч на 21-й секунде.

В составе "горняков" произошли существенные изменения. Сегодня с первых минут вышли: Азаров, Тобиас, Крыськив, Невертон, Зубков, Траоре. У гостей отметим появление в стартовом составе Черноморца. Это единственная замена, если сравнивать с матчем против "Ингульца". Стоит отметить, что у полтавчан было всего четыре игрока на замене, из которых один - вратарь.

Футболисты "Шахтера" прогнозируемо с первых минут взяли мяч под собственный контроль и довольно быстро открыли счет. После удара Крыськива и серии рикошетов мяч оказался у Невертона, забившего в пустые ворота - 1:0. После пропущенного гола гости пытались применять высокий прессинг, но у них ничего не получалось. А вот подопечные Пушича сегодня в атаке были максимально эффективны. В середине первого тайма они увеличили свое преимущество. После подачи Тобиаса головой отправил мяч в сетку Судаков – 2:0. Для полузащитника это восьмой гол в нынешнем чемпионате. После этого игру уже можно было завершать. На 27-й минуте мог доводить счет до разгромного Невертон, но на этот раз помешал бразильцу Исенко. Нейтральному болельщику не слишком интересно было наблюдать за такой игрой, но имеем то, что имеем. К сожалению, нынешняя "Ворскла" не способна навязать борьбу "горнякам".

УПЛ. Шахтер – Ворскла 3:1. Горняки сокращают отставание от дуэта лидеров - изображение 1

На 36-й минуте все же третий мяч побывал в воротах Исенко. После рикошета мяч удачно отскочил к Траоре, который с острого угла расстрелял ворота - 3:0. Также стоит обратить внимание на не слишком уверенную игру Исенко. Деклассация полтавчан!

УПЛ. Шахтер – Ворскла 3:1. Горняки сокращают отставание от дуэта лидеров - изображение 2

Второй тайм уже превращался в формальность. Подопечные Пушича могли спокойно готовиться к матчу Лиги чемпионов против "Баварии". Футболисты "Шахтера" продолжали контролировать мяч и играли в свое удовольствие. На "Ворсклу" без слез было сложно смотреть. За счет чего полтавчане хотели забить хотя бы мяч престижа? Ответа на этот вопрос не было.

В середине второго тайма на ровном месте травмировался Павел Исенко. Вместо него впервые в нынешнем сезоне вышел 21-летний Александр Домолега.

УПЛ. Шахтер – Ворскла 3:1. Горняки сокращают отставание от дуэта лидеров - изображение 3

На 77-й минуте неожиданно гости смогли забить. Иван Нестеренко из пределов штрафной пробил в дальний верхний угол – 3:1. Все началось с ошибки Назарины в центре поля. Во второй половине тайма активизировались гости, но и "Шахтер" расслабился. Больше голов в нашем противостоянии не было.

Победа позволила "Шахтеру" на расстояние четырех очков приблизиться к дуэту лидеров.

Vbet Лига. 16-й тур

"Шахтер" - "Ворскла" 3:1

Голы: Невертон (13), Судаков (21), Траоре (36) - Нестеренко (77)

"Шахтер": Ризнык - Азаров (Фарина, 90+2), Матвиенко, Бондарь, Тобиас - Крыськив (Степаненко, 73) - Невертон, Судаков (Назарина, 72), Марлон Гомес (Педриньйо, 72), Зубков (Швед, 55) - Траоре

"Ворскла": Исенко (Домолега, 67) – Черноморец, Бацула, Гучек, Пердута – Челядин (Нестеренко, 54), Павлюк, Скляр – Крупский, Иеде (Островский, 80), Кане

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
05.12.2024 в 20:15
Кривбасс насует этим двоим недокомандам полный рот.
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Комментарии 23
oda1979 (Запорожье)
05.12.2024 в 20:15
Кривбасс насует этим двоим недокомандам полный рот.
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0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.12.2024 в 20:21
Александрии и динамо?
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0
0
Море23 (Одесса)
05.12.2024 в 20:07
Бардак как был так и остался один ризник в конце в своей штрафной мог 3 года привезти себе .хорошо что это Ворскла а не другая команда как можно играть в своей штрафной так .Нахрена нужен Степаненко .за что заплатили 9 м за Марлона ?
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0
3
shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.12.2024 в 20:10
Включи мозг. С другой командой играл бы так Ризнык? Следующая "Бавария", кто будет играть, Степа или Марлон?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.12.2024 в 20:12
про стёпу пора забывать - тупо игрок замены
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.12.2024 в 20:15
пересмотри матч - марлон на 100500% лучше подливы!
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.12.2024 в 20:23
Степа-последний сезон, Бондаренко и Марлон должны отыграть вместе одно время, тогда и сравним. Пересматривпть не буду, пиво допью и спать)))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.12.2024 в 20:04
понравился комментарий комментёра : поле после частых игр шд и руха в плохом состоянии, но ворскле не привыкать играть на таком )))
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0
0
tolina-ystas (Краматорск)
05.12.2024 в 20:03
Игра показала,что Шахтёр не может достаточно активно играть всю игру,особенно если выигрывает.Многие игроки потеряв игровое время совершенно утратили навыки,хотя имея достаточную игровую нагрузку показывали не плохую игру, Назарина, Швед. Тренерский штаб не занимается серьёзно ротацией состава.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.12.2024 в 20:06
назарина - деревянненький, швед мотался, но без толку
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0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.12.2024 в 20:02
Где, сцука, жажа?
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1
0
fanatSD (донецк)
05.12.2024 в 20:03
набрал в рот дерьма и замолк.позже появится.у него всегда так.
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3
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.12.2024 в 20:04
Горло прополощет и начнёт.
 
1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.12.2024 в 20:00
забей кане в концовке - ещё хз, чем бы закончился матч)))
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fanatSD (донецк)
05.12.2024 в 19:58
забили три и начали заниматься ..... на поле.одно бревно сегодня было на лавке,но отличилось другое-бондарь.при всём уважении степаненко пора на заслуженный отдых
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.12.2024 в 19:57
Нормально, но претензии есть.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.12.2024 в 19:57
с победой! НО игра всё-равно далека от той, которую ждём! ризнык - чудило - снова 2 раза чуть не привёз; судаков снова передерживает мяч; невертон тоже нерационально распоряжается: 69 минута - выход 4 в 2 или 3 - тянет мяч до последнего вместо передачи вправо (2 набегающих) или влево (1); траора имел один момент и реализовал; зубков снова безбашенное бей-беги; марлон - молодец - всё время прессинговал (в отличие от вялого подливы), хорошие пасы раздавал; винт - техника хорошая, неуступчивый
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1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.12.2024 в 20:01
Невертон на 69 затупил. А твой любимчик сегодня разве играл?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.12.2024 в 20:02
подлива сидела мёрзла на лавке, чему я очень был рад
 
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.12.2024 в 20:03
Сидел на лавке, но все равно вялый?))) Как ты это определяешь?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.12.2024 в 20:05
так он такой всегда - нет тут никакой магии! кроме магии тупизма пушича)))
 
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Море23 (Одесса)
05.12.2024 в 20:10
Да он даже если выиграть золотой мяч .то у тирана он будет самый плохой футболист.любимый Хейтер Бондаренко ))) р.с Бондаренко лучший пока что бомбардир упл.притом что он не нападающий .
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.12.2024 в 20:14
знаток, лучший на сейчас - гуцуляк! а подлива - тщедушная балерина, которой повезло назабивать - пересмотри все его голы. повторяю тебе ещё раз: это 4 м 0 занимает место более агрессивного и техничного игрока!
 
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