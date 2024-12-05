УПЛ. Шахтер – Ворскла 3:1. Горняки сокращают отставание от дуэта лидеров

Шестнадцатый тур УПЛ открывался противостоянием во Львове, где "Шахтер" принимал "Ворсклу". Вчера "Александрия" и "Динамо" сыграли вничью, поэтому у "горняков" была возможность сократить отставание от лидеров. Напомним, что игра первого круга завершилась разгромной победой "Шахтера" – 5:0.

В прошлом туре подопечные Пушича поплатились за свою пассивность и упустили победу в матче с "Рухом" - 1:1. Безусловно, можно говорить об усталости команды после Лиги чемпионов, но у "горняков" достаточный кадровый потенциал для того, чтобы добиваться результата в УПЛ. Очень много вопросов к игре команды и к тренерскому штабу. "Ворскла" в прошлом туре неожиданно проиграла "Ингульцу" – 0:3. По словам Юрия Максимова, на его команду повлиял пропущенный мяч на 21-й секунде.

В составе "горняков" произошли существенные изменения. Сегодня с первых минут вышли: Азаров, Тобиас, Крыськив, Невертон, Зубков, Траоре. У гостей отметим появление в стартовом составе Черноморца. Это единственная замена, если сравнивать с матчем против "Ингульца". Стоит отметить, что у полтавчан было всего четыре игрока на замене, из которых один - вратарь.

Футболисты "Шахтера" прогнозируемо с первых минут взяли мяч под собственный контроль и довольно быстро открыли счет. После удара Крыськива и серии рикошетов мяч оказался у Невертона, забившего в пустые ворота - 1:0. После пропущенного гола гости пытались применять высокий прессинг, но у них ничего не получалось. А вот подопечные Пушича сегодня в атаке были максимально эффективны. В середине первого тайма они увеличили свое преимущество. После подачи Тобиаса головой отправил мяч в сетку Судаков – 2:0. Для полузащитника это восьмой гол в нынешнем чемпионате. После этого игру уже можно было завершать. На 27-й минуте мог доводить счет до разгромного Невертон, но на этот раз помешал бразильцу Исенко. Нейтральному болельщику не слишком интересно было наблюдать за такой игрой, но имеем то, что имеем. К сожалению, нынешняя "Ворскла" не способна навязать борьбу "горнякам".

На 36-й минуте все же третий мяч побывал в воротах Исенко. После рикошета мяч удачно отскочил к Траоре, который с острого угла расстрелял ворота - 3:0. Также стоит обратить внимание на не слишком уверенную игру Исенко. Деклассация полтавчан!

Второй тайм уже превращался в формальность. Подопечные Пушича могли спокойно готовиться к матчу Лиги чемпионов против "Баварии". Футболисты "Шахтера" продолжали контролировать мяч и играли в свое удовольствие. На "Ворсклу" без слез было сложно смотреть. За счет чего полтавчане хотели забить хотя бы мяч престижа? Ответа на этот вопрос не было.

В середине второго тайма на ровном месте травмировался Павел Исенко. Вместо него впервые в нынешнем сезоне вышел 21-летний Александр Домолега.

На 77-й минуте неожиданно гости смогли забить. Иван Нестеренко из пределов штрафной пробил в дальний верхний угол – 3:1. Все началось с ошибки Назарины в центре поля. Во второй половине тайма активизировались гости, но и "Шахтер" расслабился. Больше голов в нашем противостоянии не было.

Победа позволила "Шахтеру" на расстояние четырех очков приблизиться к дуэту лидеров.

Vbet Лига. 16-й тур

"Шахтер" - "Ворскла" 3:1

Голы: Невертон (13), Судаков (21), Траоре (36) - Нестеренко (77)

"Шахтер": Ризнык - Азаров (Фарина, 90+2), Матвиенко, Бондарь, Тобиас - Крыськив (Степаненко, 73) - Невертон, Судаков (Назарина, 72), Марлон Гомес (Педриньйо, 72), Зубков (Швед, 55) - Траоре

"Ворскла": Исенко (Домолега, 67) – Черноморец, Бацула, Гучек, Пердута – Челядин (Нестеренко, 54), Павлюк, Скляр – Крупский, Иеде (Островский, 80), Кане