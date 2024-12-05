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Клуб Йовичевича сделал предложение по вингеру Александрии - горожане хотят больше
Известна сумма
Фото: ФК Олександрія
Вингер "Александрии" Хуан Альвина Безерра привлек внимание "Лудогорца".
Болгарский клуб сделал официальное предложение в размере 2 миллионов евро за игрока, сообщает Футбол 24. Впрочем, "горожане" не спешат соглашаться на эту сумму, ведь рассчитывают выручить за своего ключевого футболиста большую компенсацию.
Напомним, бразилец присоединился к "Александрии" в сентябре 2023 года в качестве свободного агента. В этом сезоне он сыграл 16 матчей, отметившись 4 голами и 4 ассистами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.
К слову, "Лудогорец" ныне возглавляет бывший тренер "Днепра-1" и "Шахтера" Игор Йовичевич.
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