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Клуб Йовичевича сделал предложение по вингеру Александрии - горожане хотят больше

Премьер-лига

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Клуб Йовичевича сделал предложение по вингеру Александрии - горожане хотят больше

Фото: ФК Олександрія

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Вингер "Александрии" Хуан Альвина Безерра привлек внимание "Лудогорца".

Болгарский клуб сделал официальное предложение в размере 2 миллионов евро за игрока, сообщает Футбол 24. Впрочем, "горожане" не спешат соглашаться на эту сумму, ведь рассчитывают выручить за своего ключевого футболиста большую компенсацию.

Напомним, бразилец присоединился к "Александрии" в сентябре 2023 года в качестве свободного агента. В этом сезоне он сыграл 16 матчей, отметившись 4 голами и 4 ассистами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.

К слову, "Лудогорец" ныне возглавляет бывший тренер "Днепра-1" и "Шахтера" Игор Йовичевич.

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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Алина Ерофеева
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