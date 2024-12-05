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"Тогдашние легионеры - это были действительно лидеры". Пуканыч вспомнил о своем периоде в Шахтере

Премьер-лига

"Ждать никто не собирался" (с)

"Тогдашние легионеры - это были действительно лидеры". Пуканыч вспомнил о своем периоде в Шахтере

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською
Бывший полузащитник "Шахтера" Адриан Пуканыч объяснил, почему ему не удалось заиграть в донецком клубе.

"Трудно было в 20 лет конкурировать с теми кто на ходу в 25-26. И тогда такое время было, что нужно было играть здесь и сейчас, на далекую перспективу не смотрели, ждать никто не собирался.

Тогдашние легионеры - это были действительно лидеры, играли за свои национальные сборные, они делали результат. Во время войны это нереально. Игру "Шахтера" сейчас определяют украинские ребята и справляются они хорошо, в этом тоже есть свой позитив. Хотя, нельзя сказать, что все у команды плохо. Сезон на сезон не похож, соперники сильные.

Говорить, что какой-то тотальный провал, точно, не приходится. Просто сейчас уровень команды такой, а были времена он был выше. Я уже и не хочу говорить о дороге, переездах и об отсутствии настоящих домашних матчей.

Играть при родных трибунах в еврокубках - это очень важно. Когда тебя гонят болельщики вперед - это другой ментальный подход, другой заряд. К тому же это создает давление на соперника и ему труднее играть и набирать очки", - сказал Пуканыч.

Сейчас 41-летний Пуканыч занимает должность играющего тренера в любительском "Севлюше".
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Источник:
Чемпіон
Опубликовал: Александр Бураков
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