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"Мне дают возможность поработать". Вернидуб рассказал о своей службе в ВСУ

Премьер-лига
Обновлено

Подробности от специалиста

"Мне дают возможность поработать". Вернидуб рассказал о своей службе в ВСУ

twitter.com/VZverov

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб ответил на вопросы относительно адаптации к войне и о своей службе в рядах ВСУ.

"Мы уже привыкли к тревогам. Если под каждую тревогу идти с тренировки - это немножко как-то неудобно. Ребята привыкли, что мы берем это на себя, это под нашу ответственность, но что есть, то есть.

Я думаю, что это супер, что наше руководство вместе с тренерским штабом, с ребятами приняли решение, что мы должны играть здесь, находиться здесь - тогда это будет видно, что клуб живет тем, чем живет город Кривой Рог.

Думаю, то, что я пошел добровольцем - это пример для многих футболистов, и они это понимают. Потому что действительно, я мог спокойно себе работать за границей, зарабатывать большие деньги, забрать свою семью.

Когда мы здесь защищали Криворожье и были на линии Херсонской области с Днепропетровской, узнал об этом и президент "Кривбасса" Константин Федорович. Мы начали общаться, он очень много нам помогал там, где был, для моего 39-го дивизиона.

Потом, когда он обратился и сказал, что может начаться чемпионат - как я смотрю на то, чтобы я поработал тренером в "Кривбассе". Я дал согласие и сказал: "Но единственное, как это может произойти - чтобы меня перевели, потому что я не смогу уйти.

Но так случилось, что меня действительно перевели. Я до сих пор нахожусь в рядах ВСУ, приписан к ТЦК Криворожья, рота охраны. Мне дают возможность работать. Когда надо, мне звонят - я приезжаю, также надеваю военную форму и еду туда. Когда выпала эта возможность, чтобы я поработал тренером, ни одного собрата моего не было такого, что какая-то зависть. Мне такие слова говорили: "Николаевич, это очень хорошо, вы должны заниматься своим делом". Поэтому я очень им благодарен за те слова, за ту поддержку. Я до сих пор с ними общаюсь, до сих пор как могу помогаю", - подытожил Вернидуб.

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Источник:
ДІМ
Опубликовал: Александр Бураков
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