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У полтавчан всего пять игроков на замене. Стартовые составы команд на матч УПЛ Шахтер - Ворскла
Стартовые составы команд
vorskla.com.ua
Календарь 16-го тура чемпионата УПЛ открывается матчем четверга, в котором "Шахтер" примет "Ворсклу".
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
Стоит отметить, что у полтавчан всего 4 игрока на замене, из которых один - вратрь.
"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Криськив, Марлон, Судаков, Зубков, Невертон, Траоре
Запасные: Фесюн, Педро Энрике, Конопля, Фарина, Степаненко, Эгиналду, Швед, Бондаренко, Назарина, Кевин, Педриньо, Сикан
"Ворскла": Исенко, Пердута, Черноморец, Скляр, Кане, Павлюк, Гучек, Крупский, Бацула, Челядин, Иеде
Запасные: Домолега, Кулаковский, Островский, Ковталюк, Нестеренко,
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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