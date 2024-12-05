У полтавчан всего пять игроков на замене. Стартовые составы команд на матч УПЛ Шахтер - Ворскла

Календарь 16-го тура чемпионата УПЛ открывается матчем четверга, в котором "Шахтер" примет "Ворсклу".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

Стоит отметить, что у полтавчан всего 4 игрока на замене, из которых один - вратрь.

"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Криськив, Марлон, Судаков, Зубков, Невертон, Траоре

Запасные: Фесюн, Педро Энрике, Конопля, Фарина, Степаненко, Эгиналду, Швед, Бондаренко, Назарина, Кевин, Педриньо, Сикан

"Ворскла": Исенко, Пердута, Черноморец, Скляр, Кане, Павлюк, Гучек, Крупский, Бацула, Челядин, Иеде

Запасные: Домолега, Кулаковский, Островский, Ковталюк, Нестеренко,

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.