В УАФ разобрали скандальные удаления в матче Александрия - Черноморец

Главный эксперт по арбитражу УАФ, а также член Комитета арбитров Никола Риццоли проанализировал удаления в матче 15-го тура УПЛ "Александрия" - "Черноморец" (3:0).

Напомним, что уже к 30-й минуте "Черноморец" остался вдевятером из-за удаления Богдана Бутко и Ивана Петряка. Первый после пропущенного гола на 16-й минуте активно толкал судью, а второй через 10 минут обматерил рефери.

"Реакция игроков была очень преувеличенной, ведь они понимают, что все проверяется VAR. Сперва арбитр предупредил вратаря, а затем удалил Петряка за наглое поведение и оскорбления. Во втором случае игрок Александрии делает подкат, играет в мяч, но затем врезается в соперника. Арбитр должен был назначать штрафной, а не вбрасывание аута.

Но игрок "Черноморца" показал преувеличенную реакцию, а судья дал ему красную из-за словесных оскорблений. Если бы арбитр зафиксировал фол, то такой реакции Бутко можно было бы избежать. Что не оправдывает оскорблений в сторону арбитра", – отметил Риццоли.