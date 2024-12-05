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В УАФ разобрали скандальные удаления в матче Александрия - Черноморец

Премьер-лига

Слова Николе Риццоли

В УАФ разобрали скандальные удаления в матче Александрия - Черноморец

фото из свободных источников

Новина українською

Главный эксперт по арбитражу УАФ, а также член Комитета арбитров Никола Риццоли проанализировал удаления в матче 15-го тура УПЛ "Александрия" - "Черноморец" (3:0).

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Напомним, что уже к 30-й минуте "Черноморец" остался вдевятером из-за удаления Богдана Бутко и Ивана Петряка. Первый после пропущенного гола на 16-й минуте активно толкал судью, а второй через 10 минут обматерил рефери.

"Реакция игроков была очень преувеличенной, ведь они понимают, что все проверяется VAR. Сперва арбитр предупредил вратаря, а затем удалил Петряка за наглое поведение и оскорбления. Во втором случае игрок Александрии делает подкат, играет в мяч, но затем врезается в соперника. Арбитр должен был назначать штрафной, а не вбрасывание аута.

Но игрок "Черноморца" показал преувеличенную реакцию, а судья дал ему красную из-за словесных оскорблений. Если бы арбитр зафиксировал фол, то такой реакции Бутко можно было бы избежать. Что не оправдывает оскорблений в сторону арбитра", – отметил Риццоли.

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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
05.12.2024 в 16:56
Вчора також гравець Олександрії виніс м'яч та ногу Караваєва... Проте суддя порушення НЕ побачив Чи варто було йому щось підказати, що так летіти у ноги то порушення Правил, в незалежності був до цього дотик до сфери чи ні!
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Комментарии 2
avatar
Spokoyno (Київ)
05.12.2024 в 16:56
Вчора також гравець Олександрії виніс м'яч та ногу Караваєва... Проте суддя порушення НЕ побачив Чи варто було йому щось підказати, що так летіти у ноги то порушення Правил, в незалежності був до цього дотик до сфери чи ні!
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0
1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
05.12.2024 в 16:40
Так як цей макаронник оцінює конкретно суддівство?
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